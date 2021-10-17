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Леди
Красота и здоровье
17 октября 21, 11:13
Диетолог предупредила об опасности быстрого похудения
похудение
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Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности быстрого похудения.
По ее словам, резкая потеря веса может спровоцировать заболевания пищеварительной системы, проблемы с желчным пузырем, а также расстройство пищевого поведения.

Врач отметила, что при подобном снижении веса человек избавляется не от жировой, а от мышечной ткани, а также жидкости. Она добавила, что это может привести к повторному увеличению массы тела.

«В плане ориентира для снижения веса есть еще такие цифры: 5-10 процентов от исходного веса за период в три-шесть месяцев», — сказала она.

Круглова посоветовала сбрасывать не более одного килограмма в неделю для правильной коррекции фигуры.

Источник: https://golos.ua/
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