Украину накроет магнитная буря: дата

Магнитная буря - это период активных вспышек на Солнце. Они воздействуют на магнитное поле Земли и могут создавать даже помехи связи. Кроме того, магнитные бури на людей с ослабленным здоровьем.





Так, магнитная буря ожидается 19 октября. Период ее активности с 06:00 до 12:00, а амплитуда 4 балла, что говорит о возбужденном состоянии магнитосферы Земли.





До конца месяца больше магнитных бурь не ожидается. В ноябре ближайшая магнитная буря прогнозируется на 6 число.





В период магнитных бурю у метеозависимых людей обострятся проблемы со здоровьем. К метеозависимым людям, относящимся к беременным и пожилым людям, а также те, у кого есть хронические болезни.





Когда на Солнце наблюдаются вспышки, то у метеозависимых людей могут наблюдаться такие симптомы:





головная боль и головокружение

повышение давления

боль в суставах и сердце

бессонница, апатия или наоборот сонливость

тошнота





Чтобы пережить период магнитных бурь без особого вреда для организма, стоит отказаться от вредных привычек и пищи больше времени проводить на свежем воздухе и гулять, высыпаться, перед сном принимать контрастный душ, чтобы разогнать кровь и нормализировать давление.



