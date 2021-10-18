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18 октября 21, 17:20
Украину накроет магнитная буря: дата
Магнитная буря - это период активных вспышек на Солнце. Они воздействуют на магнитное поле Земли и могут создавать даже помехи связи. Кроме того, магнитные бури на людей с ослабленным здоровьем.
Так, магнитная буря ожидается 19 октября. Период ее активности с 06:00 до 12:00, а амплитуда 4 балла, что говорит о возбужденном состоянии магнитосферы Земли.
До конца месяца больше магнитных бурь не ожидается. В ноябре ближайшая магнитная буря прогнозируется на 6 число.
В период магнитных бурю у метеозависимых людей обострятся проблемы со здоровьем. К метеозависимым людям, относящимся к беременным и пожилым людям, а также те, у кого есть хронические болезни.
Когда на Солнце наблюдаются вспышки, то у метеозависимых людей могут наблюдаться такие симптомы:
головная боль и головокружение
повышение давления
боль в суставах и сердце
бессонница, апатия или наоборот сонливость
тошнота
Чтобы пережить период магнитных бурь без особого вреда для организма, стоит отказаться от вредных привычек и пищи больше времени проводить на свежем воздухе и гулять, высыпаться, перед сном принимать контрастный душ, чтобы разогнать кровь и нормализировать давление.
Источник: https://realist.online/