Названы богатые витамином Е продукты

Рекомендуемой суточной дозой витамина Е для взрослого человека считаются 10–15 миллиграммов продукта. Для этого необходимо добавить в рацион картофель, морковь, шпинат, свеклу, тыкву и капусту.





Кроме того, для восполнения недостатка данного витамина рекомендуется употреблять такие ягоды, как облепиха, черешня, рябина, калина. Плоды шиповника, нерафинированное растительное масло, орехи и проросшая пшеница также богаты витамином Е.





При этом покупать витамин в виде препарата следует только по назначению врача, так как его передозировка может вызвать аллергическую реакцию.



