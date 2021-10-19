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Леди
Красота и здоровье
19 октября 21, 12:23
Названы богатые витамином Е продукты
витамин Е
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Восполнить дефицит витамина Е в организме помогут продукты с высоким содержанием токоферола.
Рекомендуемой суточной дозой витамина Е для взрослого человека считаются 10–15 миллиграммов продукта. Для этого необходимо добавить в рацион картофель, морковь, шпинат, свеклу, тыкву и капусту.

Кроме того, для восполнения недостатка данного витамина рекомендуется употреблять такие ягоды, как облепиха, черешня, рябина, калина. Плоды шиповника, нерафинированное растительное масло, орехи и проросшая пшеница также богаты витамином Е.

При этом покупать витамин в виде препарата следует только по назначению врача, так как его передозировка может вызвать аллергическую реакцию.

Источник: https://storinka.com.ua/
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