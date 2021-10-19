Целебные свойства тыквенного масла

Масло из тыквенных семечек — отличный источник витамина Е и здоровых жиров.





Кроме этого, тыквенные семечки и масло из него содержат Омега-6 и Омега-3 жирные кислоты, рекомендуемые для нормальной работы сердца и мозга.





Эти здоровые жиры — прекрасное дополнение к вашему рациону, особенно если вы не получаете их из других источников.





«Тыквенное масло богато здоровыми жирами, которые способствуют укреплению здоровья сердца», — говорит диетологиня, владелица блога «Однажды с тыквой» Мэгги Михальчик.





Тыквенное масло для волос — польза и применение





С точки зрения специфических преимуществ для здоровья, масло из тыквенных семечек связано с ростом волос, согласно исследованию, опубликованному в журнале Исследовательская дополнительная и альтернативная медицина.





Масло тыквы укрепляет волосы, препятствует их выпадению, Тыква питает волосяные луковицы, а волос делает менее ломкими.





Масло благотворно влияет на кожу головы: избавляет от зуда и раздражения, заживляет мелкие ранки.





Масло тыквы можно использовать по-разному. Добавляйте несколько капель в шампунь при каждом мытье головы. А затем тщательно смыівайте.





А вечером попробуйте универсальную тыквенную маску для волос. Небольшое количество масла нанесите на кожу головы и вотрите массажными движениями. Остатки распределите по всей длине волос и обязательно пройдитесь по кончикам. После этого оберните волосы полотенцем и оставьте на час. Затем тщательно промойте волосы шампунем.





Такую маску следует делать два-три раза в неделю. Через месяц вы увидите изменения — гладкие, мягкие, блестящие локоны.





Тыквенное масло для лечения заболеваний простаты у мужчин





«Тыквенное масло также показало многообещающие результаты как альтернативная терапия доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ)», — говорит врач.





«Нужно провести дополнительные исследования, поэтому самолечение начинать не стоит. Но медики работают над этим», — добавила она.





Согласно результатам небольшого эксперимента, опубликованным в Journal of Medicinal Food, добавка с экстрактом тыквенных семечек помогла облегчить симптомы ДГПЖ среди участников исследования.





Тыквенное масло понижает кровяное давление





Другое небольшое исследование, опубликованное в журнале Climacteric, показало, что масло из тыквенных семечек помогает снизить диастолическое артериальное давление у женщин в постменопаузе.





Однако следует проконсультироваться с врачом, если вы принимаете лекарства.





«Люди, которые принимают лекарства от гипертонии, должны проконсультироваться со своим врачом, если употребляют масло из тыквенных семечек, потому что его антиоксидантными свойства могут иметь гипотензивное (или понижающий давление) эффект, меняя действие лекарств от гипертонии», — говорит Михальчик.





Как можно использовать масло из тыквенных семечек





Если вы хотите добавить в свой рацион немного масла тыквенных семечек, вот несколько способов сделать это.





«Тыквенное масло лучше добавлять в готовые блюда. Оно также прекрасно подходит для заправки салатов, так как обладает насыщенным ореховым ароматом», — говорит Михальчик.





«Вы можете сделать из него собственную заправку для салатов и использовать в качестве масла для курицы или лосося, чтобы подчеркнуть преимущества блюд».





А вот для выпечки масло тыквенных семечек не подходит. При нагревании полезные вещества теряются.





Как выбрать тыквенное масло





При выборе тыквенного масла обратите внимание на этикетку.





«Я бы просто убедилась, что вы получаете масло из тыквенных семечек в чистом виде, когда ищете масло в бутылке или пищевые добавки», — говорит Михальчик.





Иногда производители добавляют высокий процент дешевого подсолнечного или рапсового масла в продукт, поэтому читайте этикетки.



