Самые распространенные причины боли в спине

К сожалению, эта проблема является одной из самых распространенных в мире, а неправильно подобранное лечение затягивает течение болезни и может стать причиной снижения работоспособности или инвалидизации, передает 24 Канал.





Около 70% взрослого населения, хотя бы однократно сталкивались с проблемой болевых синдромов. Поэтому сегодня мы поговорим о причинах возникновения боли, охарактеризуем его в соответствии с интенсивностью, ознакомимся с перечнем факторов, которые могут способствовать его возникновению, а также предоставим рекомендации для профилактики и посоветуем методы восстановительного лечения.





Наиболее распространенными причинами, что провоцируют боль в спине бывают:





Повреждения мышц, связок и/или сухожилий.

Асимметричный развитие мышц спины.

Травмы позвоночника и суставов.

Искривление позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз).

Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков и другие заболевания позвоночника.

Остеохондроз.

Воспалительные и инфекционные болезни суставов.

Радикулит.

Болезни внутренних органов и другие.





Интенсивность болевых ощущений





В случае травмы или воспаления мягких тканей, боль в спине может быть ноющей. При этом она не усиливается при движении или изменении положения тела. Если это происходит – боль может свидетельствовать о развитии заболевании позвоночника.





Резкая боль появляется при травмах позвоночника и суставов, протрузиях или грыжах межпозвонковых дисков. Эти патологии также могут сопровождаться уменьшением подвижности позвоночника, онемением конечностей и другими неврологическими симптомами.





Сильная боль в спине, чаще всего в пояснице, может возникать при радикулите. Она сопровождается воспалительным процессом, спазмами и болями в мышцах. При лечении необходимо учитывать, что радикулит – это синдром, развивающийся на фоне других заболеваний позвоночника.Интересно. Иногда боль в спине может быть прогнозируемым. Ученые выделяют ряд факторов, которые могут стать его причиной.





Перечень факторов, способствующих возникновению боли в спине и вызывают заболевания позвоночника:





тяжелые физические нагрузки или гиподинамия;

избыточный вес;

длительные статические нагрузки («сидячая» работа);

отсутствие «мышечного корсета»;

наследственность – наличие остеохондроза, радикулита или деформирующего артроза у ближайших родственников.





Профилактика и лечение





Самой простой профилактической мерой для снижения риска возникновения боли в спине, как ни странно, является умеренная ежедневная физическая активность. Согласно результатам исследования в журнале Американской кардиологической ассоциации, умеренная физическая активность (например, ходьба) и интенсивные упражнения (бег, езда на велосипеде) приносят примерно одинаковую пользу здоровью.





Поэтому не обязательно покупать абонемент в спортзал. Вполне достаточно провести получасовую прогулку на свежем воздухе после рабочего дня. К тому же пребывание на свежем воздухе в вечернее время, будет полезным не только для спины, но и для всего организма. Следовательно, пешеходные прогулки и походы могут стать идеальным способом, чтобы поддержать себя в отличной форме.



