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Леди
Красота и здоровье
20 октября 21, 12:25
Какой продукт назвали лучшим «сжигателем» жира
оливки
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Эксперты рассказали, с помощью какого продукта можно похудеть и обогатить организм витаминами.
Если хотите избавиться от лишних килограмм, не навредив организму, тогда эксперты советуют добавить в рацион оливки. Диета на их основе улучшит пищеварение и приведет в норму работу остальных систем. 

Известно, что в составе оливок много витаминов С, Е, D, а также калия, магния, фосфора и других микроэлементов, необходимых нашему здоровью. Плюс ко всему, продукт богат на ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, выводят камни из желчного пузыря и способствуют нормализации метаболизма.  

Вы можете попробовать сесть на оливковую диету, длительностью один месяц. С ее помощью вам удастся привести в порядок пищеварительную систему, а также улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Для этого нужно на завтрак съедать по 15 штук зеленых натуральных оливок, тщательно их пережевывая. Спустя 1,5-2 часа можно выпить кофе или чай, а второй завтрак разрешается через 2-3 часа. В течение дня постарайтесь минимизировать продукты с сахаром и белой мукой. При склонности к запорам можно съедать 10 оливок с одной чайной ложкой оливкового масла. Эффект будет тем же. 

Но есть важный нюанс, "магазинные" оливки не подойдут для диеты, поскольку они проходят обработку и в их составе много добавок. Лучше всего покупать натуральные весовые оливки, которые всегда содержат косточку. 

Напомним, похудение — процесс сложный. Чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно не только регулярно заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион.

Источник: https://health.comments.ua/
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