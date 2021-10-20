Какой продукт назвали лучшим «сжигателем» жира

Если хотите избавиться от лишних килограмм, не навредив организму, тогда эксперты советуют добавить в рацион оливки. Диета на их основе улучшит пищеварение и приведет в норму работу остальных систем.





Известно, что в составе оливок много витаминов С, Е, D, а также калия, магния, фосфора и других микроэлементов, необходимых нашему здоровью. Плюс ко всему, продукт богат на ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы, выводят камни из желчного пузыря и способствуют нормализации метаболизма.





Вы можете попробовать сесть на оливковую диету, длительностью один месяц. С ее помощью вам удастся привести в порядок пищеварительную систему, а также улучшить состояние кожи, волос, ногтей. Для этого нужно на завтрак съедать по 15 штук зеленых натуральных оливок, тщательно их пережевывая. Спустя 1,5-2 часа можно выпить кофе или чай, а второй завтрак разрешается через 2-3 часа. В течение дня постарайтесь минимизировать продукты с сахаром и белой мукой. При склонности к запорам можно съедать 10 оливок с одной чайной ложкой оливкового масла. Эффект будет тем же.





Но есть важный нюанс, "магазинные" оливки не подойдут для диеты, поскольку они проходят обработку и в их составе много добавок. Лучше всего покупать натуральные весовые оливки, которые всегда содержат косточку.





Напомним, похудение — процесс сложный. Чтобы избавиться от лишних килограмм, нужно не только регулярно заниматься спортом, но и пересмотреть свой рацион.



