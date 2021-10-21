Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.47
USD
26.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
21 октября 21, 11:25
5 продуктов для плоского живота
живот
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Опубликован список полезных продуктов, которые стоит добавить в рацион, если мечтаете о плоском животе.
Чтобы заполучить красивое тело, недостаточно просто физических нагрузок, ведь многое зависит от рациона питания. Есть продукты, которые способствуют накоплению жира на животе, а есть те, что помогают его сжигать. Что же входит в этот список? 

Миндаль 
В составе миндаля есть белок, клетчатка, витамина Е, а также магний, которые помогает организму вырабатывать энергию и регулировать уровень сахара. Если этот показатель в норме, тогда вы не переедаете, а организм не накапливает жир. Эксперты советуют съедать в день около 20 орехов миндаля, чтобы заполучить плоский живот. 

Греческий йогурт 
Откажитесь от йогуртов с различными добавками в пользу греческого, потому что он помогает нормализовать обмен веществ, предотвращая появления метеоризма и дискомфорта в желудке. В день можно съедать 1-3 чашки продукта, добавляя в него орехи или свежие ягоды.  

Рыба 
Лучше всего готовить рыбу на пару или в духовке, тогда пользы для организма будет больше. В продукте содержатся ценные омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обменные процессы, снижая аппетит и риск переедания.  

Яблоки 
В составе яблок есть клетчатка, а также пектин — вещество, которое является естественным сжигателем жира. А еще во фрукте мало сахара и калорий, поэтому он практически незаменим в любых диетах. Исследователи говорят, что люди, съедавшие каждый день по яблоку, теряли в весе быстрее, чем те, в чьем рационе фрукта не было. 

Зеленые листовые овощи 
Добавьте в свой рацион шпинат, листья салата и другую зелень, потому что она содержит нерастворимые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и препятствуют вздутию живота.

Источник: https://health.comments.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей