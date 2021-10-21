5 продуктов для плоского живота

Чтобы заполучить красивое тело, недостаточно просто физических нагрузок, ведь многое зависит от рациона питания. Есть продукты, которые способствуют накоплению жира на животе, а есть те, что помогают его сжигать. Что же входит в этот список?





Миндаль

В составе миндаля есть белок, клетчатка, витамина Е, а также магний, которые помогает организму вырабатывать энергию и регулировать уровень сахара. Если этот показатель в норме, тогда вы не переедаете, а организм не накапливает жир. Эксперты советуют съедать в день около 20 орехов миндаля, чтобы заполучить плоский живот.





Греческий йогурт

Откажитесь от йогуртов с различными добавками в пользу греческого, потому что он помогает нормализовать обмен веществ, предотвращая появления метеоризма и дискомфорта в желудке. В день можно съедать 1-3 чашки продукта, добавляя в него орехи или свежие ягоды.





Рыба

Лучше всего готовить рыбу на пару или в духовке, тогда пользы для организма будет больше. В продукте содержатся ценные омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают обменные процессы, снижая аппетит и риск переедания.





Яблоки

В составе яблок есть клетчатка, а также пектин — вещество, которое является естественным сжигателем жира. А еще во фрукте мало сахара и калорий, поэтому он практически незаменим в любых диетах. Исследователи говорят, что люди, съедавшие каждый день по яблоку, теряли в весе быстрее, чем те, в чьем рационе фрукта не было.





Зеленые листовые овощи

Добавьте в свой рацион шпинат, листья салата и другую зелень, потому что она содержит нерастворимые волокна, которые помогают улучшить пищеварение и препятствуют вздутию живота.



