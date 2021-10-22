Диетолог назвала укрепляющие иммунитет продукты

«Надо запасаться медом. Причем желательно так, чтобы мед был разный — гречишный, липовый, цветочный, горный, разный. Это будет не только вкусно, но и полезно. Этим мы будем себя восстанавливать. Мед хранится совершенно спокойно. Четверть чайной ложки меда можно почти всем», — указала диетолог в беседе со «Звездой».





Также желающим укрепить иммунитет рекомендуется обогатить рацион такими ягодами, как облепиха, клюква и брусника. Из таких полезных продуктов можно приготовить чаи, морсы или смузи.



