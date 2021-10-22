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Леди
Красота и здоровье
22 октября 21, 14:40
Диетолог назвала укрепляющие иммунитет продукты
мед
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Включение в рацион меда поможет укрепить иммунитет в осенний период.
«Надо запасаться медом. Причем желательно так, чтобы мед был разный — гречишный, липовый, цветочный, горный, разный. Это будет не только вкусно, но и полезно. Этим мы будем себя восстанавливать. Мед хранится совершенно спокойно. Четверть чайной ложки меда можно почти всем», — указала диетолог в беседе со «Звездой».

Также желающим укрепить иммунитет рекомендуется обогатить рацион такими ягодами, как облепиха, клюква и брусника. Из таких полезных продуктов можно приготовить чаи, морсы или смузи.

Источник: https://storinka.com.ua/
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