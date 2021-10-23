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Леди
Красота и здоровье
23 октября 21, 16:23
Полезные свойства мускатного ореха
мускатный орех
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Многие специи благотворно влияют на здоровье. Но далеко не все догадываются об их истинной пользе.
Например, мускатный орех. Эта популярная специя становится дополнением к большому количеству блюд. Но в чем ее польза?

Антиоксидантные свойства

Несколько исследований показали, что мускатный орех и его экстракты могут иметь антиоксидантный потенциал. Он может содержать сильнодействующие соединения, такие как флавоноиды, алкалоиды и миристицин, которые могут помочь в нейтрализации свободных радикалов в организме. Это, в свою очередь, помогает снизить окислительный стресс.

Защита печени

Исследование на животных, опубликованное Американским химическим обществом, предполагает, что мускатный орех может помочь при проблемах с печенью, например, при ее воспалении, поскольку он богат миризлигнаном.

Снижение холестерина

В исследовании на животных экстракты мускатного ореха могли показать гиполипидемические эффекты. Это означает, что в этой популяции наблюдалось значительное снижение уровня холестерина ЛПНП. Другое исследование на животных показало, что экстракты семян мускатного ореха могут помочь снизить холестерин ЛПНП наряду с уровнем общего холестерина.

Есть продукты, которые способствуют тому, чтобы сосуды оставались “чистыми” и здоровыми. Благодаря этому будет значительно снижен риск сердечных заболеваний. Врач рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион питания для здоровья сердца и сосудов.

Источник: https://changeua.com/
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