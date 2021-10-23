Полезные свойства мускатного ореха

Например, мускатный орех. Эта популярная специя становится дополнением к большому количеству блюд. Но в чем ее польза?





Антиоксидантные свойства





Несколько исследований показали, что мускатный орех и его экстракты могут иметь антиоксидантный потенциал. Он может содержать сильнодействующие соединения, такие как флавоноиды, алкалоиды и миристицин, которые могут помочь в нейтрализации свободных радикалов в организме. Это, в свою очередь, помогает снизить окислительный стресс.





Защита печени





Исследование на животных, опубликованное Американским химическим обществом, предполагает, что мускатный орех может помочь при проблемах с печенью, например, при ее воспалении, поскольку он богат миризлигнаном.





Снижение холестерина





В исследовании на животных экстракты мускатного ореха могли показать гиполипидемические эффекты. Это означает, что в этой популяции наблюдалось значительное снижение уровня холестерина ЛПНП. Другое исследование на животных показало, что экстракты семян мускатного ореха могут помочь снизить холестерин ЛПНП наряду с уровнем общего холестерина.





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