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Леди
Красота и здоровье
24 октября 21, 12:50
Основные полезные свойства корицы
корица
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Корица является верным помощником в вопросе похудения. Всего щепотка корицы в кофе или йогурт, печеные яблочки или тыквенную кашу – и ваш метаболизм ускоряется в разы.
Корица – это не только прекрасное дополнение к выпечке и горячим напиткам, но и общеукрепляющее средство, которое снижает уровень сахара в крови – именно из-за его скачков у нас и просыпается периодически бешеный аппетит, сообщает Голос.

«В преддверии сезона простуд и вирусных инфекций стоит как можно чаще приправлять свои блюда и десерты корицей, так как она обладает ярко выраженными антибактериальными, противогрибковыми и противопаразитными свойствами и снижает уровень холестерина в крови. Это прекрасная профилактика сезонных заболеваний, а помимо этого, еще и инфаркта, атеросклероза, инсульта», — говорит врач.

Специалисты отметили, что запах корицы стимулирует работу мозга, улучшает память и обостряет реакцию. Потому посыпать чашечку кофе щепоткой корицы во время рабочего дня – отличная идея. Полезна корица и при проблемах с печенью – она ускоряет регенерацию этого органа и обладает мягким желчегонным эффектом.

Источник: https://changeua.com/
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