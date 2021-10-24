Основные полезные свойства корицы

Корица – это не только прекрасное дополнение к выпечке и горячим напиткам, но и общеукрепляющее средство, которое снижает уровень сахара в крови – именно из-за его скачков у нас и просыпается периодически бешеный аппетит, сообщает Голос.





«В преддверии сезона простуд и вирусных инфекций стоит как можно чаще приправлять свои блюда и десерты корицей, так как она обладает ярко выраженными антибактериальными, противогрибковыми и противопаразитными свойствами и снижает уровень холестерина в крови. Это прекрасная профилактика сезонных заболеваний, а помимо этого, еще и инфаркта, атеросклероза, инсульта», — говорит врач.





Специалисты отметили, что запах корицы стимулирует работу мозга, улучшает память и обостряет реакцию. Потому посыпать чашечку кофе щепоткой корицы во время рабочего дня – отличная идея. Полезна корица и при проблемах с печенью – она ускоряет регенерацию этого органа и обладает мягким желчегонным эффектом.



