Леди Красота и здоровье
24 октября 21, 12:55
Вкусный продукт для красоты и здоровья
Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта.
Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!
Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.
Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный – содержит больше калорий и сахара!
Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить следующие действия:
антиоксидантная активность;
противовоспалительное действие;
клеточно-защитный механизм.
Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.
Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.
Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.
Однако у инжира есть и предостережения:
- из за высокого содержания витамина К, людям, принимающим разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира;
- поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею;
- у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир).
Как сообщалось ранее, инжир содержит большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты.
Напомним также, для того, чтобы защитить организм и помочь ему бороться с неблагоприятными внешними условиями, а также вирусами и бактериями, следует употреблять в пищу как можно больше свежих фруктов и овощей, а также зелени и орехов.
Источник: https://golos.ua/