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Леди
Красота и здоровье
24 октября 21, 12:55
Вкусный продукт для красоты и здоровья
Инжир
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Это сладкое и вкусное растение родом из Средиземноморья давно завоевало популярность и в наших широтах и не только благодаря своим отменным вкусовым качествам, но и пользе. Речь идет об инжире.
Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта.

Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!

Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.

Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный – содержит больше калорий и сахара!

Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить следующие действия:

антиоксидантная активность;
противовоспалительное действие;
клеточно-защитный механизм.

Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.

Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.

Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.

Однако у инжира есть и предостережения:

- из за высокого содержания витамина К, людям, принимающим разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира;

- поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею;

- у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир).

Как сообщалось ранее, инжир содержит большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты.

Напомним также, для того, чтобы защитить организм и помочь ему бороться с неблагоприятными внешними условиями, а также вирусами и бактериями, следует употреблять в пищу как можно больше свежих фруктов и овощей, а также зелени и орехов.

Источник: https://golos.ua/
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