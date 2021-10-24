Вкусный продукт для красоты и здоровья

Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта.





Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много столетий из этого растения выпекается инжирный хлеб? А в Израиле делают инжирную водку!





Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.





Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный – содержит больше калорий и сахара!





Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить следующие действия:





антиоксидантная активность;

противовоспалительное действие;

клеточно-защитный механизм.





Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.





Существуют также предположения, что из-за предполагаемых свойств, инжир используют как афродизиак.





Кроме этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волос.





Однако у инжира есть и предостережения:





- из за высокого содержания витамина К, людям, принимающим разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира;





- поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею;





- у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир).





Как сообщалось ранее, инжир содержит большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, железо, аминокислоты, витамины и растительные ферменты.





Напомним также, для того, чтобы защитить организм и помочь ему бороться с неблагоприятными внешними условиями, а также вирусами и бактериями, следует употреблять в пищу как можно больше свежих фруктов и овощей, а также зелени и орехов.



