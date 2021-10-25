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25 октября 21, 11:34
Чем опасна вяленая и сушеная рыба
Ботулизм — это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.
Отмечается, что вяленая и сушеная рыба очень часто становится «домом» для размножения токсинов, поскольку:
— такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;
— может быть заражена в природных условиях, так как резервуаром инфекции является песок или речной ил;
— соленье произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;
— потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.
Если вы все же решили приобрести вяленую или сушеную рыбу, медики советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам.
Источник: https://changeua.com/