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Леди
Красота и здоровье
25 октября 21, 11:34
Чем опасна вяленая и сушеная рыба
вяленая и сушеная рыба
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Употребление вяленой и сушеной рыбы в жару грозит заражением ботулизмом. Об этом заявили специалисты Центра общественного здоровья.
Ботулизм — это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.

Отмечается, что вяленая и сушеная рыба очень часто становится «домом» для размножения токсинов, поскольку:

— такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;
— может быть заражена в природных условиях, так как резервуаром инфекции является песок или речной ил;
— соленье произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;
— потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.

Если вы все же решили приобрести вяленую или сушеную рыбу, медики советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам.

Источник: https://changeua.com/
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