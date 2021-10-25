Чем опасна вяленая и сушеная рыба

Ботулизм — это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.





Отмечается, что вяленая и сушеная рыба очень часто становится «домом» для размножения токсинов, поскольку:





— такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;

— может быть заражена в природных условиях, так как резервуаром инфекции является песок или речной ил;

— соленье произошло уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;

— потребителю неизвестно о некачественных условиях хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.





Если вы все же решили приобрести вяленую или сушеную рыбу, медики советуют отдавать предпочтение проверенным продуктам.



