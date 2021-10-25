Как правильно бегать: 9 полезных советов

Узнай, что нужно делать до, во время и после выхода на беговую тропинку.





ГДЕ ЛУЧШЕ БЕГАТЬ?

Выбирай любое покрытие – стадион, парковый грунт, асфальт. Можешь даже чередовать их во время одной тренировки. Но ни в коем случае не бегай по бетону, это самый вредный вариант для суставов. В любом случае позаботься об обуви.





КАК ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ?

Только через нос. Не можешь не делать вдох или выдох через рот? Организм страдает от кислородного голодания. Сбавь темп и попробуй чередовать ходьбу с короткими пробежками (изучи план бега для начинающих на этой странице ниже).





КАК РАЗМИНАТЬСЯ?

Если не разогреваться, можно получить травму. Не хочешь? Сделай что-нибудь из этого или все сразу: пять минут шагай в быстром темпе; 5–10 минут выполняй приседания и перекаты с ноги на ногу в полуприседе; попрыгай на одной ноге по квадрату. После пробежки несколько минут иди в спокойном темпе, чтобы восстановить дыхание.





КАК ПРАВИЛЬНО БЕЖАТЬ?

Безопасной считается техника, когда бегун приземляется на носок, а не на пятку. Добиться ее непросто, придется потренироваться. Но так ты убережешь ноги от очень серьезных повреждений в будущем, когда нагрузка возрастет. Спину держи прямо, немного наклонив корпус вперед, живот – слегка подтянутым, руки согнутыми под прямым углом и ненапряженными. Смотри не в землю, а перед собой, это поможет психологи­чески.





ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО БОЛИТ?

Лучше сразу остановиться, потому что болеть ничего не должно. Чаще всего при беге начинает покалывать в боку. Это происходит оттого, что печень и селезенка быстро наполняются кровью (что неплохо), а она давит на оболочку (это уже неприятно). Разогрейся перед пробежкой и увеличивай нагрузку постепенно, чтобы все органы успели адаптироваться.





ЧТО СЛУШАТЬ?

Аудиокниги или песни со схожим ритмом (beats per minute – BPM), который соответствует темпу твоей тренировки.





ЧТО ЕСТЬ ДО ТРЕНИРОВКИ?

Есть можно не позже, чем за два часа до тренировки. Энергией обеспечат банан, сухофрукты и сложные углеводы: бутерброд с цельнозерновым хлебом, паста с овощным соусом.





КАК ОДЕТЬСЯ НА ПРОБЕЖКУ?

Главное правило экипировки: одевайся так, как будто на улице на 10 градусов теплее. Подойдут любые свободные вещи, в которых ты не вспотеешь. Если у тебя большая грудь, надень спортивный топ. Простой бюстгальтер не обеспечит нужной поддержки.





КАК НАЧИНАТЬ ТРЕНИРОВКИ?

Не стоит сразу пытаться бежать час без отдыха или замахиваться на дистанцию в пять километров. Начинай бегать постепенно: первые тренировки можно и нужно заниматься только ходьбой или чередовать ее с бегом. Вот, например, одна из возможных схем:





1 неделя: 6 сетов чередования 3 минут бега и 2 минут ходьбы

2 неделя: 5 сетов чередования 4 минут бега и 2 минут ходьбы

3 неделя: 4-5 сетов чередования 5 минут бега и 2 минут ходьбы

4 неделя: 5 сетов чередования 5 минут бега и 1 минуты ходьбы

5 неделя: 30 минут бега

6 неделя: 35 минут бега

7 неделя: 40 минут бега

8 неделя: 45 минут бега





Важное правило: тренировки должны быть регулярными. Выбери три дня в неделю, когда ты их устраиваешь, и не пропускай занятия. Если вдруг какая-то неделя выпала — повтори схему предыдущей, а не переходи к следующей.



