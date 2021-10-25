Что такое ферментированные продукты и в чем их польза

Ферментация – это естественный процесс брожения, который происходит в продуктах, видоизменяя их. Обязательными условиями для ферментации продукта являются обеспечение оптимальной среды и наличие определенного вида микроорганизмов. Они могут находиться непосредственно в продуктах или специально добавляться для запуска процесса брожения. Под действием ферментации такие компоненты, как сахар и крахмал, расщепляются, высвобождая углекислый газ, этиловый спирт и другие вещества, что влияет не только на внешний вид продукта, но и на его химический состав.





Использование в производственных процессах естественного брожения позволяет создавать абсолютно новые напитки и блюда – ферментированную еду. Для этого можно брать молоко, мясо, рыбу, овощи и фрукты. В результате мы получим всем известные продукты: ряженку, сыр, вино, соевый соус, квашеную капусту, моченые яблоки, йогурт.









В ЧЕМ ПОЛЬЗА ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ





Ферментированные продукты помогают сбалансировать питание. Так, например, ферментированные молочные продукты часто используются в диетическом питании при ожирении, болезнях сердца, диабете, депрессивных состояниях.





Полезные свойства ферментированных продуктов заключаются в следующем:





- способствуют эффективности работы пищеварительной системы;

- смягчают воздействие на внутренние стенки кишечника раздражающих компонентов еды;

- служат дополнительным источником полезных бактерий и повышают иммунитет;

- взаимодействуют с инсулиновыми клетками, препятствуя развитию резистентности, предотвращая ожирение;

- насыщают организм витаминами группы В;

- повышают усвояемость омега-3;

- способствуют выработке пищеварительных ферментов, молочной кислоты и лактозы;

- защищают организм от влияния вредоносных бактерий и раковых клеток;

- помогают выводить из организма скопившиеся токсины и тяжелые металлы;

- обеспечивают здоровый цвет кожи и положительно влияют на эмоциональное состояние.





Используя в ежедневном рационе ферментированные продукты, можно обезопасить себя от негативного влияния вредной еды, разнообразить меню, а также уменьшить тягу к нездоровой пище.





Основным компонентом ферментированных продуктов являются пробиотики – полезные живые организмы. Они могут находиться в активной стадии в течение нескольких дней, при создании оптимальных условий для хранения. Поэтому, покупая магазинные йогурты или простоквашу, у которых срок реализации более 10 дней, нужно понимать, что пробиотиков там нет. Основную часть таких продуктов составляют стабилизаторы и консерванты, поэтому польза будет ощутима только при домашнем приготовлении, без участия химически агрессивных компонентов.













Также у ферментированной еды есть и противопоказания. Основную часть таких продуктов составляют бактерии и кислота, которая может негативно влиять на органы пищеварительной системы с язвами или воспалениями. Нежелательно употребление в период обострений и при повышенной кислотности желудка. Также придется воздержаться от ферментированных продуктов пищевым аллергикам.









ПОПУЛЯРНЫЕ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ





Ферментированные продукты относятся к категории суперфуд, благодаря большому содержанию полезных компонентов. Они активно участвуют в процессе усвоения пищи, обеспечивая максимальное насыщение от полученных микроэлементов.





Кефир. Снижает негативное воздействие на кишечник, положительно влияет на нормализацию стула, нейтрализует воздействие токсинов и их дальнейшее попадание в кровь.

Йогурт. Содержит кальций, железо, калий и витамины А, В, С. Максимальную пользу приносят натуральные йогурты без сахара и добавок.

Квас. Представляет собой кладезь полезных минералов и жизненно необходимых компонентов. Рекомендован к употреблению при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, нервных расстройствах.

Соленые огурцы. Обладают уникальными свойствами, способными повысить иммунитет, откорректировать работу кишечника и насытить организм витаминным комплексом. Очень важно учитывать тот факт, что такими свойствами обладают только те продукты, для приготовления которых не использовался уксус. Все процессы должны происходить естественным путем, при участии натуральных микроорганизмов.

Квашеная капуста. Эффективно влияет на похудение и слаженную работу пищеварительной системы. Также доказана ее способность нейтрализовать раковые клетки.

Чайный гриб. Является эффективным источником пробиотиков, обладает антибактериальными свойствами, содержит антиоксиданты и снижает уровень инсулина в крови.

Моченые яблоки. Характеризуются высоким содержанием микро- и макроэлементов. Положительно влияют на работу опорно-двигательного аппарата, благодаря высокой концентрации кальция.

Мы перечислили самые распространенные продукты. К списку ферментированных продуктов также можно отнести кимчи, мисо, темпе, ласси, соевый соус и многие другие продукты.









КАК ПРИГОТОВИТЬ ФЕРМЕНТИРОВАННУЮ ЕДУ ДОМА





Практически из каждого продукта можно приготовить максимально полезное блюдо. И не стоит зацикливаться на традиционных рецептах. Очень полезны ферментированный перец, чеснок, арбуз, лук, имбирь, морковь, шпинат, малина и брокколи. Ферментированные овощи очень популярны и востребованы в любом рационе. Продукты с высоким содержанием сахара активнее участвуют в процессе брожения и способствуют быстрой выработке молочной кислоты, поэтому им отдается предпочтение при приготовлении.





Базовый рецепт для приготовления ферментированных овощей:





- овощи, измельченные до нужного состояния – 500-700 г;

- соль – 2-3 ст. л;

- вода – 1 л;

- чеснок, тмин, перец – по вкусу.





Приготовление:





1. В банку уложить овощи и специи.

2. Соль полностью растворить в кипятке.

3. Залить овощи рассолом, до самого верха.

4. Поместить емкость под пресс.





Процесс ферментации должен происходить при комнатной температуре.

Можно накрыть емкость полотенцем, предотвратив негативное влияние прямых солнечных лучей.

Процесс брожения длится от нескольких дней до нескольких недель, что и будет влиять на вкус (наличие лактобактерий увеличится, а с ним вырастет и кислотность).

После того как продукт приобретет желаемый вкус, банку следует закрыть крышкой и поместить в холодильник.

При покупке магазинных продуктов следует помнить, что овощи готовятся с использованием уксуса, а молочные продукты пастеризуются. Эти процессы влияют на увеличение срока годности, но пагубны для активности полезных бактерий.