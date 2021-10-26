Продукты, которые быстро повышают работоспособность

Поддерживать организм в оптимальном рабочем состоянии можно с помощью правильных продуктов. Эксперты рассказали, что нужно добавить в рацион, чтобы повысилась работоспособность.





Тыквенные семечки

В составе тыквенных семечек есть железо, магний, цинк и другие микроэлементы, которые улучшают когнитивные функции, в частности концентрацию внимания и память. Их можно использовать в качестве перекуса или добавить в овощной салат, но в день рекомендуется съедать не более 40 г семечек.





Кофе

Этот напиток для большинства людей является главным "допингом", потому что борется с сонливостью и активизирует мозговую активность. Кофеин помогает "прийти в себя" во время тяжелого дня, блокируя на некоторое время усталость. Но не злоупотребляйте напитком, в день можно выпить 2-3 чашки.





Орехи

Если вы чувствуете, что ваши силы на исходе, тогда добавьте в рацион орехи, потому что они богаты на витамины и микроэлементы, улучшающие работу мозга. Еще этот продукт обеспечит организм энергией.





Бананы

Это хороший источник калия, который необходим для поддержания нервной системы и сердечной мышцы. А благодаря клетчатке этот фрукт быстро помогает восставить силы и утоляет голод.





Черника

Обогащайте организм черникой и другими ягодами, потому что в их составе много антиоксидантных веществ, защищающих клетки мозга от старения и улучшающие память. Благодаря чернике также можно укрепить иммунную систему.



