Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.58
USD
26.38
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
27 октября 21, 12:59
Диетолог назвала частые ошибки при похудении
Похудение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Диетолог Нэнси Дехра назвала наиболее частые ошибки при похудении, заметив, что правильная потеря веса заключается не в том, чтобы голодать или есть мягкую пищу, а в соблюдении правильной диеты и учете калорий.
Так, диетолог отмечает, что употребление салатов и волокнистой пищи во время диеты является отличным способом сдержать голод, однако она напоминает, что нужно считать калории в маслах и заправках, которые используются для приготовления салатов.

Кроме того, заявляет эксперт, мало кто считает калории, когда просто откусывает кусочек блюда. Так, по ее словам, если всего два раза попробовать макароны с белым соусом, можно набрать от 80 до 120 калорий.

Также Нэнси Дехра предостерегла от чрезмерного употребления фруктов во время диеты, поскольку они хоть и являются источником витаминов и полезных минералов, содержат калории.

Препятствием на пути к похудению может стать недостаток движения, поэтому стоит ежедневно выполнять физические упражнения даже дома.

Эксперт порекомендовала желающим похудеть внимательно считать калории, следить за размерами порций и есть медленно, не отвлекаясь на телевизор и телефон.

Источник: https://storinka.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
7 правил для отлаженной работы гормональной системы
Лента новостей