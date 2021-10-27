Диетолог назвала частые ошибки при похудении

Так, диетолог отмечает, что употребление салатов и волокнистой пищи во время диеты является отличным способом сдержать голод, однако она напоминает, что нужно считать калории в маслах и заправках, которые используются для приготовления салатов.





Кроме того, заявляет эксперт, мало кто считает калории, когда просто откусывает кусочек блюда. Так, по ее словам, если всего два раза попробовать макароны с белым соусом, можно набрать от 80 до 120 калорий.





Также Нэнси Дехра предостерегла от чрезмерного употребления фруктов во время диеты, поскольку они хоть и являются источником витаминов и полезных минералов, содержат калории.





Препятствием на пути к похудению может стать недостаток движения, поэтому стоит ежедневно выполнять физические упражнения даже дома.





Эксперт порекомендовала желающим похудеть внимательно считать калории, следить за размерами порций и есть медленно, не отвлекаясь на телевизор и телефон.



