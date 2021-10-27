7 правил для отлаженной работы гормональной системы

1. Пить воду. Это обеспечивает бесперебойную работу всей вашей системы — избавление от вредных веществ и доставку жизненно важных питательных веществ.





2. Дышать. Ваши клетки любят кислород. Дыхание притягивает кислород, а также помогает успокоить нервы и улучшить самочувствие. Снижение тревожности на основе осознанности может научить вас использовать дыхание для снижения уровня гормонов стресса.





3. Качественный сон или отдых. Ничто не заменит оживление всех аспектов вашего разума и тела, включая вашу гормональную систему. Было показано, что бессонница и апноэ во сне отрицательно влияют на многие гормоны.





4. Упражнения. Все виды упражнений — силовые, растягивающие и аэробные — помогают снизить уровень гормона стресса и обеспечивают необходимую защиту сердечно-сосудистой системы. Всегда консультируйтесь с врачом перед тем, как приступить к новой программе упражнений, особенно если у вас проблемы с сердцем или легкими.





5. Ешьте нежирный белок, полезные жиры, клетчатку и овощи. Они не только заставляют вас чувствовать себя сытым, но и удовлетворяют вашу тягу к питательным веществам, которые должным образом подпитывают ваш организм.





6. Избегайте сладостей и полуфабрикатов. Еда и напитки с высоким содержанием сахара — это не просто «пустые» калории, они отрицательны, потому что вызывают всплески и падение уровня вашей энергии, которые могут сделать вас более голодными, чем раньше.





7. Ешьте, когда голодны, и старайтесь не переедать. Следите за тем, чего просит ваше тело, и дайте своей системе отдохнуть. Гормоны, связанные с пищеварением, могут потерять свою эффективность, если они постоянно перегружены. Ешьте медленно и осознанно, чтобы не переедать.



