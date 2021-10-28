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Леди
Красота и здоровье
28 октября 21, 17:35
Полезные для сна продукты
сон
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Они помогают успокоиться.
Некоторые продукты дают не только приятные вкусовые ощущения, но и положительно влияют на функции организма, в том числе на нервную систему, что позволяет человеку спокойно погрузиться в сон. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

К таким продуктам она отнесла черешню и вишню. По словам диетолога, эти ягоды содержат мелатонин, который принято называть «гормоном сна». Соломатина добавила, что подобное полезное свойство у данных продуктов не исчезает при заморозке и при их употреблении в качестве сока.

Вторыми в списке полезных для сна продуктов стали молоко и кисломолочные продукты. Диетолог заявила, что они содержат триптофан — вещество, которое называют предшественником мелатонина. Соломатина рекомендовала перед сном выпить стакан молока прямо в кровати. А для тех, кто не любит молоко, следует перейти на ряженку или кефир, которые также содержат триптофан, указала специалист.

Кроме того, это вещество содержат и индейка с бурым рисом, однако их нельзя употреблять прямо перед сном. Мясо индейки Соломатина назвала «тяжеловатым» для такого позднего приема пищи.

Магнием, который способствует выработке мелатонина, обладают семечки, орехи, гречка и зеленые овощи. При этом диетолог предостерегла от частого употребления этих продуктов в большом количестве, поскольку они очень калорийны.

Расслабиться и успокоиться перед сном, по словам Соломатиной, помогают цикорий, мята, ромашка и финики. Специалист рекомендует использовать их вечером.

Источник: https://charter97.org/
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