Основные причины затяжного кашля

Кашель — это защитная реакция организма. Таким образом наше тело пытается очистить дыхательные пути, избавив от инфекции, инородных тел и раздражающих агентов. Чаще всего мы сталкиваемся с кашлем во время простуды или гриппа. Однако иногда он становится затяжным. На что указывает продолжительный кашель и как облегчить свое состояние во время приступов.





Чаще всего кашель сохраняется после перенесенной инфекционной болезни, из-за которой в бронхах или легких накапливается слизь. Такое явление в медицине еще называют остаточным кашлем. При этом такая реакция организма может указывать и на другие патологии.





Так, кашель нередко является симптомом:





аллергии;

ОРВИ, фарингита;

выраженного ринита;

пневмонии;

хронического бронхита;

коклюша;

хронических инфекций в легких (например, туберкулез);

плеврита;

бронхиальной астмы;

синуситов;

гастро-эзофагельной рефлюксной болезни (ГЭРБ);

рака легких.





Виды кашля





Вид кашля может указывать на определенные болезни. Однако точной диагностикой должен заниматься именно лечащий врач. Самостоятельно делать выводы и назначать себе лечение не стоит. Неправильная терапия способна усугубить состояние и даже спровоцировать осложнения.





1. Сухой кашель — при котором нет мокроты. Он очень изнуряющий и мучительный, часто беспокоит ночью, нарушая сон и спокойствие. Чтобы избавиться от такого кашля, его делают влажным, а затем лечат откашливающими средствами. Затяжной сухой кашель обычно неинфекционный, но иногда может быть вызван и вирусом. В редких случаях он наблюдается при пневмонии.





По данным специалистов, у взрослого человека кашель без мокроты может свидетельствовать о таких патологиях:





ожоги дыхательных путей;

бронхиальная астма;

химические повреждения;

аллергическая реакция;

интоксикация никотином при длительном курении;

грибковое инфицирование дыхательных путей;

болезни сердца;

пыль, инородные предметы, проникшие в бронхи.





2. Мокрый кашель — влажный кашель с мокротой. Обычно говорит об инфекции в дыхательной системе. Чтобы устранить ее, организм производит слизь и при помощи кашля выводит инфекционных агентов. Различить слизь можно по цвету и консистенции. Они указывают на определенные первопричины мокрого кашля.





Зеленая мокрота — признак гноя в дыхательных путях. Такая слизь, которая выходит при помощи кашля, свидетельствует о разрыве гнойника и устранении его из организма.

Творожная мокрота — признак грибковых инфекций. Часто такой вид врачи наблюдают при туберкулезе.

Серая и черная мокрота. Обычно вместе с ней появляется тяжелый, гнилой запах. Такой вид кашля может говорить о развитии рака легких.





Стоит отметить, что затяжной кашель серьезно ослабляет защитные функции дыхательных путей. В таком случае любая инфекция способна проникнуть в организм и спровоцировать заболевание. Кроме того, длительный кашель может стать причиной развития обструкции легких и бронхиальной астмы. Не стоит заниматься самолечением. Обязательно обратитесь к врачу, если страдаете от периодического кашля больше трех недель.





А чтобы облегчить симптоматику кашля, врачи рекомендуют регулярно проветривать помещение, соблюдать питьевой режим (пить не менее 2 литров воды в день), значительно снизить, а еще лучше отказаться от курения, и увлажнять воздух.



