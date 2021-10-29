Признаки нехватки в организме витамина А

Одна из основных причин нехватки ретинола в организме — несбалансированное питание. При этом человек далеко не всегда может сразу же обратить внимание на признаки его нехватки, что чревато серьезными последствиями в будущем.





Проще всего восполнить витамин А можно при помощи диетолога, который составит подходящее меню. Прием добавок тоже полезен, но в отдельных случаях это приводит к еще большим проблемам с организмом, поэтому их не рекомендуют пить самостоятельно, без контроля врача.





Как узнать, что организму не хватает витамина А?





Перечень признаков:





сухость и пониженная адаптация глаз к темноте;

нарушения слизистой, образование налета в области век;

сухость во рту, высыпания на языке;

шелушение, отслаивание и зуд кожи в области лица и головы;

ломкость ногтей и волосяного покрова;

постоянно потрескавшиеся губы;

медленное заживление царапин, ссадин, синяков.





Есть и более серьезные “маркеры”:





аллергические риниты, гастриты, язвы;

частые инфекции в области мочеполовой системы.





Если не обращать внимание на эти “тревожные звоночки”, повышается риск более глубоких последствий для организма.





Как восполнить нехватку витамина А?





В первую очередь с этой проблемой стоит посетить врача. Также можно самостоятельно сбалансировать рацион, добавив в него продукты, богатые ретинолом. Это морепродукты (рыбий жир, икра), говяжья печень, куриные и перепелиные яйца, сливочное масло, твердый сыр, а также овощи, например, морковь, спаржа и брокколи.



