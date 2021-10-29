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Леди
Красота и здоровье
29 октября 21, 12:08
Признаки нехватки в организме витамина А
витамин А
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Витамин А, также известный как ретинол, является важной составляющей здоровья. Его нехватка ведет к различным неблагоприятным последствиям, а в некоторых случаях может стать причиной дисфункции зрения, в том числе полной слепоты.
Одна из основных причин нехватки ретинола в организме — несбалансированное питание. При этом человек далеко не всегда может сразу же обратить внимание на признаки его нехватки, что чревато серьезными последствиями в будущем. 

Проще всего восполнить витамин А можно при помощи диетолога, который составит подходящее меню. Прием добавок тоже полезен, но в отдельных случаях это приводит к еще большим проблемам с организмом, поэтому их не рекомендуют пить самостоятельно, без контроля врача. 

Как узнать, что организму не хватает витамина А?

Перечень признаков:

сухость и пониженная адаптация глаз к темноте;
нарушения слизистой, образование налета в области век;
сухость во рту, высыпания на языке;
шелушение, отслаивание и зуд кожи в области лица и головы;
ломкость ногтей и волосяного покрова;
постоянно потрескавшиеся губы;
медленное заживление царапин, ссадин, синяков.

Есть и более серьезные “маркеры”:

аллергические риниты, гастриты, язвы;
частые инфекции в области мочеполовой системы. 

Если не обращать внимание на эти “тревожные звоночки”, повышается риск более глубоких последствий для организма.

Как восполнить нехватку витамина А?

В первую очередь с этой проблемой стоит посетить врача. Также можно самостоятельно сбалансировать рацион, добавив в него продукты, богатые ретинолом. Это морепродукты (рыбий жир, икра), говяжья печень, куриные и перепелиные яйца, сливочное масло, твердый сыр, а также овощи, например, морковь, спаржа и брокколи.
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