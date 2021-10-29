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Леди
Красота и здоровье
29 октября 21, 12:11
3 проверенных способа увлажнить кожу рук
руки
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Спасаемся от сухости и растрескиваний.
Ветренная осенняя погода — то еще испытание для деликатной, почти лишенной сальных желез кожи рук. Не удивительно, что на их поверхности появляются шелушения и болезненные трещинки. Эту проблему можно решить тремя способами

Правильный крем
Отставьте увлажняющий и приобретите крем с мощными барьерными способностями. В составе ищите церамиды, масло ши, авокадо, арганы, макадамии, сквалан и аллантоин. Они прекрасно восстанавливают и питают кожу рук.

Масло кокоса
Беспроигрышный лайфхак на прохладную погоду: использовать плотное натуральное кокосовое масло для рук. Многие допускают ошибку и наносят его поверх крема, но лучше всего сделать наоборот: сначала масло кокоса, а после него питательный крем. Wow-эффект обеспечен!

Beauty-перчатки
Раз в неделю делайте надевайте beauty-перчатки. Это может быть специальная маска-перчатки (такие продают в каждом маникюрном салоне), или же созданные дома. Для этого нанесите толстый слой питательного крема на руки, а поверх наденьте тонкие хлопковые перчатки из аптеки. Сеанса в 20–30 минут вполне достаточно, но если у вас очень сухая кожа (болезненность — один из ключевых показателей), то можете оставить эту маску на ночь.

Источник: https://elle.ua/
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