3 проверенных способа увлажнить кожу рук

Ветренная осенняя погода — то еще испытание для деликатной, почти лишенной сальных желез кожи рук. Не удивительно, что на их поверхности появляются шелушения и болезненные трещинки. Эту проблему можно решить тремя способами





Правильный крем

Отставьте увлажняющий и приобретите крем с мощными барьерными способностями. В составе ищите церамиды, масло ши, авокадо, арганы, макадамии, сквалан и аллантоин. Они прекрасно восстанавливают и питают кожу рук.





Масло кокоса

Беспроигрышный лайфхак на прохладную погоду: использовать плотное натуральное кокосовое масло для рук. Многие допускают ошибку и наносят его поверх крема, но лучше всего сделать наоборот: сначала масло кокоса, а после него питательный крем. Wow-эффект обеспечен!





Beauty-перчатки

Раз в неделю делайте надевайте beauty-перчатки. Это может быть специальная маска-перчатки (такие продают в каждом маникюрном салоне), или же созданные дома. Для этого нанесите толстый слой питательного крема на руки, а поверх наденьте тонкие хлопковые перчатки из аптеки. Сеанса в 20–30 минут вполне достаточно, но если у вас очень сухая кожа (болезненность — один из ключевых показателей), то можете оставить эту маску на ночь.



