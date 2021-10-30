Опасные продукты для завтрака: пересмотрите свой рацион

Это приводит к раздражению слизистой, вызывает изжогу, нарушению кислотно-щелочного баланса. Медики утверждают, что завтрак – запас энергии на весь день и источник здоровья и хорошего настроения.





Какие продукты нельзя есть натощак и использовать для завтрака.





Цитрусовые

Не стоит натощак пить апельсиновый сок, как показывают в фильмах. Кислота цитрусовых раздражает слизистую желудка и может спровоцировать гастрит. Перед приемом цитрусовых нужно сначала позавтракать. И не стоит пить такой сок ежедневно.





Бананы

В бананах содержится большое количество магния и на голодный желудок принимать в таком количестве – вредно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Постоянное употребление бананов натощак может привести к нарушениям кальциево-магниевого баланса в организме.





Дрожжевая выпечка

Любая дрожжевая выпечка станет врагом для вашего желудка по утрам. Дрожжи будут раздражать стенки кишечного тракта и спровоцируют газообразование. Булочки с корицей или круассаны на завтрак стоит исключить.





Сладости

Рано утром поджелудочная железа самая активная и продукты с высоким содержанием сахара могут привести к нарушению кислотно-щелочного баланса. А еще нарушить выработку инсулина.





Огурцы и помидоры

Кислоты в этих овощах нежелательно для голодного желудка рано утром. Из-за дубильной кислоты может развиться язва. И перевариваться они будут долго, так как рано утром в желудке слишком мало желудочного сока.





Кисломолочные продукты

Йогурты, кефир и молоко на завтра особого вреда не принесут. Но и пользы не будет, так как все живые бактерии будут уничтожены желудочным соком.





Капуста

Салат из капусты на завтрак – очень плохая идея. Этот овощ плохо переваривается, провоцирует образование газов и приводит к дискомфорту желудка.





Груша

Этот фрукт очень полезен для организма человека, но не натощак. В грушах есть грубая клетчатка, которая может повредить слизистую желудка. Лучше всего груши есть на десерт.





Красное мясо

В таком мясе полно сложного белка и на его расщепление организму нужны силы. Для утренней трапезы такое мясо слишком тяжелое – лучше его выбрать на обед или ранний ужин.





Быстрые завтраки

В них полно углеводов и сахара, а это вызывает повышение сахара в крови. Быстрые углеводы уходят также быстро и человек снова почувствует себя голодным через несколько часов.





Кофе

Кофе натощак раздражает слизистую желудка и повышает секрецию желудочного сока. Это все быстро приводит к гастриту и болям в желудке. Перед употреблением кофе нужно съесть завтрак.



