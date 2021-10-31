Календарь магнитных бурь в ноябре: когда ожидать удара

Как известно, магнитные бури влияют на метеозависимых людей, в частности вызывают изменения в самочувствии (головную боль, скачки давления, плохое настроение) и продолжаться они могут от нескольких часов до нескольких дней.





В последний месяц осени на Землю обрушится четыре магнитные бури. Первая произойдёт 11 числа, вторая — 15-го, третья — 18-го. Удары будут средней и слабой силы, но в эти дни стоит поберечь свое здоровье. А вот 25 ноября эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю.





В эти даты нужно быть поосторожнее пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, еще сердечникам и эмоционально нестабильным людям, потому что они, в первую очередь, попадают в зону риска. Чтобы уберечь здоровье, им советуют контролировать свой отдых (спать не менее 8 часов), гулять почаще на свежем воздухе, правильно питаться, не перегружать организм и отказаться от употребления алкогольных напитков.





Плюс ко всему, на время стоит ограничить в рационе кофе, энергетики и другие возбуждающие нервную систему напитки.



