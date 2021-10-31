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Леди
Красота и здоровье
31 октября 21, 10:58
Календарь магнитных бурь в ноябре: когда ожидать удара
магнитная буря
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Магнитные бури происходят каждый месяц и ноябрь не станет исключением. Эксперты назвали "опасные" даты, в которые стоит поберечь здоровье.
Как известно, магнитные бури влияют на метеозависимых людей, в частности вызывают изменения в самочувствии (головную боль, скачки давления, плохое настроение) и продолжаться они могут от нескольких часов до нескольких дней.  

В последний месяц осени на Землю обрушится четыре магнитные бури. Первая произойдёт 11 числа, вторая — 15-го, третья — 18-го. Удары будут средней и слабой силы, но в эти дни стоит поберечь свое здоровье. А вот 25 ноября эксперты прогнозируют сильную магнитную бурю.  

В эти даты нужно быть поосторожнее пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические заболевания, еще сердечникам и эмоционально нестабильным людям, потому что они, в первую очередь, попадают в зону риска. Чтобы уберечь здоровье, им советуют контролировать свой отдых (спать не менее 8 часов), гулять почаще на свежем воздухе, правильно питаться, не перегружать организм и отказаться от употребления алкогольных напитков.  

Плюс ко всему, на время стоит ограничить в рационе кофе, энергетики и другие возбуждающие нервную систему напитки. 

Источник: https://society.comments.ua/
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