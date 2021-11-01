4 работающих способа активизации роста волос

По ряду причин волосяные луковицы утрачивают активность, и рост волос может прекратиться. Но этот процесс, к счастью, обратим. Есть 4 проверенных приема, которые помогут «пробудить от спячки» волосяные фолликулы.





На голове человека располагается около миллиона волосяных фолликулов, или, как их еще называют, волосяных луковиц. В момент рождения большинство из них находится в «спящем» состоянии, но в течение нескольких недель фолликулы активизируются, и из них начинают расти волосы.





Интенсивность этого процесса индивидуальна, и в течение жизни она может меняться. На скорости роста волос сказывается генетическая предрасположенность, физическое и эмоциональное состояние, агрессивное воздействие внешней среды, уход за кожей головы и волосами, особенности используемых парфюмерно-косметических средств, прием лекарственных препаратов, пищевые предпочтения и многое другое.





Наличие вредных привычек, болезней и стрессов часто приводит к тому, волосяные луковицы теряют активность, и рост волос прекращается. В результате шевелюра теряет здоровый цвет, блеск и объем.





К счастью, этот процесс обратим. Существует несколько проверенных приемов, позволяющих «пробудить от спячки» волосяные фолликулы и вернуть прическе былую пышность и красоту.





1. Механическое воздействие





Имеется в виду массаж головы. Любая процедура такого рода усиливает кровообращение в поверхностных слоях кожи, что позволяет более основательно снабжать волосяные фолликулы питательными веществами и кислородом. В результате спящие луковицы начинают активно функционировать, и рост волос ускоряется.





Использовать для массажа специальные приспособления необязательно, его можно делать руками или обычной массажной щеткой для головы. Больших затрат времени процедуры также не требуют: заметный эффект обеспечивают даже 1-2 сеанса продолжительностью около 15 минут, проводимые через каждые 3-4 дня.





Комплекс должен включать поглаживающие круговые и продольные движения пальцами по коже головы, легкие надавливания, подергивания волос.





Лучше всего делать массаж непосредственно перед мытьем головы или за несколько минут до отхода ко сну. В первом случае можно проводить процедуры с эфирными маслами или предварительно замоченной морской солью. При этом необходимо помнить о том, что соль способна вызывать раздражение кожи, а масла – провоцировать аллергические реакции, поэтому такие процедуры требуют осторожности и учета индивидуальных особенностей организма.





2. Тепловое воздействие





Нагревание кожи головы активизирует обмен веществ и способствует росту волос. Для проведения процедур такого рода подходят теплые маски с использованием питательных масел, но можно ограничиться и обычным горячим душем. Полезно предварять душ массажем с эфирными маслами: это помогает избежать излишней сухости и шелушения кожи.





Водные процедуры с применением горячей воды имеют ряд противопоказаний. Рекомендуется избегать излишнего нагревания головы при наличии проблем с сердцем и сосудами, женских болезней и некоторых других хронических недугов. Кроме того, горячий душ может спровоцировать резкие перепады артериального давления.





3. Пилинг





Кожа головы нуждается в очистке от ороговевших чешуек не меньше, чем покровы лица и тела. Освобожденные от таких наслоений фолликулы получают мощный приток кислорода и активизируются быстрее. Готовые скрабы для пилинга головы в изобилии имеются в продаже, но средства собственного приготовления не менее эффективны, а нередко и более безопасны, особенно учитывая, что в этом случае проще подобрать оптимальный индивидуальный состав.





В качестве отшелушивающей основы в домашних скрабах обычно применяются сахар (это щадящий вариант) или соль (поваренная либо морская). Добавки могут быть самыми разными, в зависимости от личных предпочтений, наличия аллергических реакций и эффективности в каждом конкретном случае.





Чаще всего в этом качестве используются:





йогурт, сливки или кефир;

сок алоэ;

мед;

яичные желтки;

мякоть фруктов;

базовые эфирные масла (жожоба, оливковое, миндальное, авокадо и т.д.);

специи (молотый перец, корица);

яблочный уксус;

голубая глина.





Иногда применяют и пенящиеся скрабы, с добавлением шампуня. Соляной пилинг можно делать один раз в две недели с двухмесячным перерывом после каждых 5-6 процедур. Скрабы на основе сахара действуют мягче, и их можно использовать чаще.





4. Маски для кожи головы





Препараты для кожи головы нельзя путать с масками для волос. Отличие в том, что маски для кожи должны быть не столько питательными, сколько раздражающими и согревающими. Они предназначены преимущественно для активизации периферического кровотока, что ведет к пробуждению волосяных фолликулов.





Самыми эффективными считаются маски на основе перца, корицы или горчицы. Вскоре после нанесения такой состав вызывает легкое жжение и даже зуд. Это нормально, но в тех случаях, когда ощущения становятся слишком интенсивными, терпеть не стоит. К таким процедурам следует относиться с осторожностью и подбирать их длительность и частоту в зависимости от индивидуальной переносимости.





Все способы активизации волосяных фолликулов желательно проводить с предварительной консультацией врача-трихолога. Следует помнить, что чрезмерная активность и самонадеянность могут привести к результату, прямо противоположному ожидаемому.



