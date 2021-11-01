Названы специи, способные заменить лекарства

Конечно же, полностью заменить ими медицинские препараты не стоит, но иногда приправы могут послужить помощником для лечения некоторых недугов.





Вы задаетесь вопросом: что чем же они эффективны помимо усиления вкусовых качеств? Вы подготовили для вас ответ.





Специально для вас мы подобрали несколько видов приправ, о которых расскажем, чем они полезны и почему их так важно добавить свой рацион:





Петрушка

В период от ранней весны до поздней осени, а в сушеном виде − круглый год, петрушка является настоящей витаминной бомбой для твоего организма. Это кладезь здоровья – в одной столовой ложке измельченной петрушки содержится суточная норма таких витаминов, как А, С, В1, В2, К, РР. Плюс ко всему она содержит такие важные минералы и микроэлементы как фосфор, калий, железо, цинк. В общем, петрушка хороша, полезна и в качестве профилактики болезней эндокринной системы, пищеварения, и при сердечно-сосудистых заболеваниях, и для очищения почек, и при гастритах.





Корица

Корица − незаменимый продукт при приготовлении огромного количества блюд, различных хлебобулочных изделий, при мариновании овощей. Небольшое количество корицы в день стимулирует уменьшение холестерина и заставляет организм регулировать количество сахара в крови, что особенно полезно для людей, страдающих диабетом. Если хочешь похудеть, то последнее свойство корицы должно тебя особо порадовать – ведь высокий уровень сахара в крови помогает жировым отложениям укреплять свои позиции. Еще корица обладает противогрибковым и антибактериальным действием – она убивает, например, бактерии в ротовой полости, которые провоцируют неприятный запах изо рта.





Имбирь

Он содержит незаменимые вещества для улучшения кровообращения, что в свою очередь полезно для питания всех органов и тканей. Также имбирь полезен при мышечных болях или судорогах, гриппе, сухом кашле, тошноте. Его можно употреблять и в качестве отвара – особенно хорошо он помогает при похмельном синдроме, кроме того, имбирный чай обладает мочегонным действием и лечит метеоризм и боли в желудке.





Тимьян

Тимьян или чабрец многие повара считают незаменимым элементом при приготовлении мясных или рыбных блюд. Он содержит такие полезные при инфекционных заболеваниях масла, как карвалол и тимол. Незаменимое антибактериальное средство при лечении верхних дыхательных путей во все времена. Заваривайте чай из тимьяна, добавляйте его в горячую ванную или в ароматическую лампу.





Гвоздика

Испанские ученые уверяют нас, что самая полезная специя – гвоздика. Она содержит мощные антиоксиданты, а значит, превращает приправленные ею блюда в «молодильные яства». Кстати, способностью продлевать молодость обладают еще розмарин, орегано, тимьян и шалфей. Также она улучшает аппетит, убивает злые микробы.





Шафран

Шафран – отличный помощник при мочекаменной болезни, заболеваниях печени, селезенки. А еще шафран лечит органы дыхания и укрепляет их. Он поможет при пневмонии и бронхите. Повышает внимание, укрепляет нервы, оказывает снотворное действие. Внимание: шафран понижает аппетит, потому незаменим для тех, кто желает похудеть.





Красный и черный перцы

Красный перец − незаменимая и полезная приправа. Ведь он не только улучшает циркуляцию крови и активирует иммунную систему, но еще способен убивать раковые клетки. Не стоит забывать и о том, что красный перец улучшает аппетит и пищеварение.





Сельдерей

Это незаменимое средство при заболеваниях нервной системы, ревматизме, инфекционных заболеваниях. В состав сельдерея, помимо веществ, регулирующих артериальное давление, входят кальций, фосфор, магний, витамины В и РР.



