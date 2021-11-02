Чай сорта улун помогает в сжигании опасного жира

Отмечается, что употребление напитков с высоким содержанием катехинов значительно сокращают площадь, занимаемую жиром.





«Потребление зеленого чая, богатого катехином, в течение двенадцати недель способствовало потере висцерального жира у взрослых китайцев с высоким процентом висцерального жира в брюшной полости».





По мнению профессора Кумпей Токуямы, чай улун обязан такими свойствами кофеину, который расщепляет жиры.





Исследователи выяснили, что испытуемые, которые пили по четыре чашки чая улун в день, за полтора месяца потеряли до килограмма жира. Это позволило сделать вывод о том, что чай помогает улучшить обменные процессы в организме и увеличить скорость метаболизма на 2,9% в сравнении с водой.



