Освежители воздуха опасны для здоровья

Однако, врачи выяснили, что эти ароматизированные спреи приносят больше вреда, нежели пользы. За вкусным запахом прячутся множество токсичных химических веществ, таких как фенол, формальдегид и фталаты.





В закрытом помещении все эти канцерогены с легкостью проникают в организм через легкие и даже нашу кожу. При повышенной чувствительности организма головная боль и аллергическая реакция в виде насморка и чихания будет обеспечена.





Кроме того, в составе освежителей можно найти бензонат натрия — Е211, и нитрит натрия — Е250. Эти ядовитые добавки даже могут вызвать мутацию ДНК.



