Леди Красота и здоровье
4 ноября 21, 12:52
Освежители воздуха опасны для здоровья
Однако, врачи выяснили, что эти ароматизированные спреи приносят больше вреда, нежели пользы. За вкусным запахом прячутся множество токсичных химических веществ, таких как фенол, формальдегид и фталаты.
В закрытом помещении все эти канцерогены с легкостью проникают в организм через легкие и даже нашу кожу. При повышенной чувствительности организма головная боль и аллергическая реакция в виде насморка и чихания будет обеспечена.
Кроме того, в составе освежителей можно найти бензонат натрия — Е211, и нитрит натрия — Е250. Эти ядовитые добавки даже могут вызвать мутацию ДНК.
Источник: https://changeua.com/