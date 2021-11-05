Самые полезные сухофрукты

Самыми полезными и питательными сухофруктами считаются изюм, курага, финики и чернослив. Об этом РИА Новости сообщила диетолог Людмила Микитюк.





По словам специалиста, в них в три раза больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Кроме того, указанные сухофрукты могут удовлетворить больший процент рекомендуемой суточной нормы полезных веществ.





"Изюм содержит много калия, витаминов группы В, благодаря чему способен снижать артериальное давление, а также уменьшить воспалительный процесс в организме. Чернослив − естественное слабительное. Также он богат калием, клетчаткой и витаминами А и К, является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и помогает бороться с остеопорозом", − отметила Микитюк.





Диетолог указала, что финики богаты железом, калием, клетчаткой и лидируют среди антиоксидантов.





Курага богата клетчаткой, калием, витаминами А и С. Она полезна для профилактики заболеваний глаз и может обеспечить 47% суточной нормы витамина А.





При этом Микитюк напомнила, что сухофрукты хранят калорийность целого плода, поэтому важно не злоупотреблять ими, иначе это отразится на весе.



