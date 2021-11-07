Важные продукты для здоровья женщин

Первым таким продуктом является шпинат. Именно в нем содержится большое количество различных витаминов и минералов, в том числе магний, снижающий симптомы ПМС и риск приступов астмы. Также магний необходим для здоровья костей, нормального уровня сахара в крови.





Полезными для женщин будут семена льна, содержащие омега-3 жирные кислоты, уменьшающие риск синдрома раздражения кишечника, и клюква, которая может защитить от болезней сердца, кариеса и инфекций мочевыводящих путей и кариеса. Ягоду эксперты назвали отличным источником фитонутриентов, чьи антиоксидантные и противовоспалительные свойства защищают от множества недугов.





Также в список необходимых в рационе женщин продуктов авторы отметили овсянку, которая улучшает пищеварение, контролирует артериальное давление, полезная для сердца и даже помогает предотвратить связанные с ПМС перепады настроения.





Помидоры, которые содержат ликопин, снижающий риск рака груди и заболеваний, также помогут улучшить здоровье костей и снизить уровень холестерина, заключили специалисты.



