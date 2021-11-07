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Леди
Красота и здоровье
7 ноября 21, 14:15
Важные продукты для здоровья женщин
женщина
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Специалисты рассказали, какие продукты необходимо включить в свой рацион женщинам.
Первым таким продуктом является шпинат. Именно в нем содержится большое количество различных витаминов и минералов, в том числе магний, снижающий симптомы ПМС и риск приступов астмы. Также магний необходим для здоровья костей, нормального уровня сахара в крови.

Полезными для женщин будут семена льна, содержащие омега-3 жирные кислоты, уменьшающие риск синдрома раздражения кишечника, и клюква, которая может защитить от болезней сердца, кариеса и инфекций мочевыводящих путей и кариеса. Ягоду эксперты назвали отличным источником фитонутриентов, чьи антиоксидантные и противовоспалительные свойства защищают от множества недугов.

Также в список необходимых в рационе женщин продуктов авторы отметили овсянку, которая улучшает пищеварение, контролирует артериальное давление, полезная для сердца и даже помогает предотвратить связанные с ПМС перепады настроения.

Помидоры, которые содержат ликопин, снижающий риск рака груди и заболеваний, также помогут улучшить здоровье костей и снизить уровень холестерина, заключили специалисты.

Источник: https://changeua.com/
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