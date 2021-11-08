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Леди
Красота и здоровье
8 ноября 21, 12:36
Диетолог рассказала о редких свойствах помидоров
помидоры
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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о редких и уникальных иммуностимулирующих свойствах помидоров.
Помидоры — вкусный, доступный и бюджетный овощ, который может украсить любое блюдо и обогатить организм витаминами. 

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала об уникальных свойствах этого продукта. 

Эксперт говорит, что в ежедневном рационе должны присутствовать овощи, потому что они являются источником ценных микроэлементов. И особое внимание стоит обратить на томаты, потому что они не только являются украшением салата, но и помогают укрепить организм. 

Одним из самых ценных компонентов овоща является ликопин — мощный антиоксиданты, который обладает иммуностимулирующим и противоопухолевым эффектом. Именно ликопин, как отмечает врач, нейтрализует в организме действие свободных радикалов, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. А еще в помидорах содержится много витамина С, пищевых волокон, бета-каротин, который очень важен для здоровья волос и кожи, а также – для ногтей, для зрения. 

Отмечается, что ликопин остается в составе овоща даже после термической обработки, при чем в томатной пасте его может быть больше, чем в свежих плодах. К слову, помидоры – это низкокалорийная еда, поэтому их можно употреблять даже тем, кто сидит на диете, или тем, кто страдает от сахарного диабета второго типа.

Источник: https://health.comments.ua/
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