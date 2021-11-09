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Леди
Красота и здоровье
8 ноября 21, 23:16
Носить обувь на каблуках и не чувствовать боли? Возможно!
туфли
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Изысканная длинная шпилька сразу придает женщине оттенок «звезды». Такая обувь визуально стройнит и ноги, и всю фигуру, увеличивает рост, придает красоту походке.
Это происходит не посредством какой-то «магии моды», а по физиологическим причинам: при ношении обуви на высокой шпильке смещается центр тяжести, и девушке волей-неволей приходится распрямиться и ходить более плавно.

К сожалению, обувь на шпильке, даже качественная, часто бывает неудобной при длительном ношении. Уже в середине дня могут появиться болевые ощущения в стопе и пальцах ног.

Но этих ощущений можно избежать, причем при помощи старой и простенькой хитрости!

Как? Необходимо перемотать обычным аптечным пластырем безымянные и средние пальцы обеих ног, а после этого надеть обувь. И тогда боли не станет!

Вы можете усомниться – как же помогает простой пластырь? Это объяснимо, с точки зрения физиологии. Между этими пальцами ног проходит нерв, давление на этот нерв при смещении центра тяжести (что происходит, когда носишь шпильки) вызывает боль. А использование пластыря поможет ее избежать. При этом лейкопластыри не будут заметны, так как их можно купить в телесном цвете или даже прозрачные, благо, сейчас их множество.

Этот способ, кстати, не новейшая разработка и не выдумка производителей обуви. Он известен еще с 70-х годов прошлого века. Изобрела его известная модель Мари Хелвин, которая к тому же была женой известного фотохудожника. Модели приходилось ходить на каблуках и на работе, и при посещении светских мероприятий. Но она не хотела мириться с болью и однажды придумала такой хитрый способ, который с тех пор спасает женщин по всей планете.

Некоторые женщины полностью отказываются от обуви на высоком каблуке в пользу удобства. Однако, и им стоит попробовать такой способ – ведь скорей всего, он поможет и им, и элегантные шпильки снова могут войти в их гардероб!

Источник: moy-znahar.ru
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