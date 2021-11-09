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Красота и здоровье
9 ноября 21, 13:17
5 продуктов, которые при готовке становятся еще полезнее
спаржа
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Сторонники сыроедения считают, что термическая обработка продуктов губит в них все полезное: витамины, микроэлементы.
Оппоненты утверждают, что готовка продуктов помогает им лучше усваиваться. Какие продукты полезнее есть после готовки? 

Морковь 
Морковь – источник бета-каротина и в сыром виде полезное вещество поступает в наш организм лишь частично. Тепловая обработка повышает усвоение бета-каротина из моркови, а также в процессе варки или жарки в моркови появляется еще больше антиоксидантов. Употреблять морковь рекомендуется как в сыром, так и в готовом виде. 

Шпинат 
Шпинат содержит оксалаты, которые мешают усваивать железо. В сыром виде железо из шпината усваивается лишь на 5 процентов. Тепловая обработка листьев снижает содержания оксалатов. Главное, не переварить шпинат во время готовки. 

Помидоры 
В томатах содержится антиоксидант ликоптин. Он помогает при профилактике рака и сердечно-сосудистых заболеваний. При предварительной термической обработке помидоров уровень ликоптина в них возрастает, и он лучше усваивается. Также рекомендуется чередовать употребление сырых и приготовленных томатов. 

Спаржа 
Когда спаржу термически обрабатывают, в ней повышается биодоступность питательных веществ и содержание полифенолов — антиаксидантов, которые защищают организм от вредного воздействия внешней среды. Также при нагревании в спарже увеличивается концентрация витамина А, бета-каротина и лютеина. 

Грибы 
Грибы содержат достаточно много белка, витаминов и минеральных веществ. Готовка их в растительном масле существенно повышает их питательную ценность и помогает организму усваивать тяжелый продукт.

Источник: https://kontrakty.ua/
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