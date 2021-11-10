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Леди
Красота и здоровье
10 ноября 21, 10:45
Названо лучшее время для засыпания
сон
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Регулярное время отхода ко сну между 22 и 23 часами сохраняет здоровье сердечно-сосудистой системы.
Британские ученые пришли к выводу, что отбой между 22 и 23 часами существенно снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследование было опубликовано в Европейском журнале кардиологии, сообщает BBC News.
 
В эксперименте, который продолжался в течение шести лет, приняли участие 88 тысяч добровольцев. Специалисты фиксировали данные о времени их сна и бодрствования с помощью устройства, похожего на наручные часы. Кроме того, они следили за состоянием сердца и кровообращением участников исследования.
 
Результаты исследования показали, что сон между 22 и 23 часами является оптимальным вариантом для сохранения здоровья сердца в долгосрочной перспективе для большинства людей.
 
"Хотя мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи из нашего исследования, результаты показывают, что ранний или поздний отход ко сну может с большей вероятностью нарушить биологические часы, что имеет неблагоприятные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы", – заявил автор исследования Девид Пленс.
 
Самое рискованное время отбоя, по его словам, после полуночи.
 
"Возможно, это потому что такой сон снижает вероятность увидеть утренний свет, который "обновляет" биологические часы", – отметил ученый.
 
Подчеркивается, что достаточное количество сна важно для нашего общего самочувствия, и большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки.


Однако сон – не единственный фактор, который может повлиять на здоровье сердца. Также важен образ жизни, здоровый вес, правильное питание и регулярные занятия спортом.


Ранее сообщалось, что набор лишнего веса связан с нарушением режима сна, причем, как с недосыпанием, так и наоборот.
Korrespondent
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