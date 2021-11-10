Нутрициолог рассказала, как избавиться от прыщей

Специалист подчеркнула, что косметические средства не помогут на 100% избавиться от этой проблемы, поскольку часто возникновение прыщей напрямую зависит от процессов в желудочно-кишечном тракте. Однако правильный уход поможет снизить воспаление.





В первую очередь, Фрай рекомендует прекратить использование скрабов, поскольку они наносят коже микроповреждения, которые активизируют распространение бактерий и, как следствие, воспалительный процесс.





Также она советует избегать средств для умывания, содержащих лаурилсульфат натрия (SLS), и мыла. Чрезмерное очищение кожи чревато нарушением гидролипидного баланса, из-за чего для восстановления после пересушивания организм выделяет еще больше жира.





Кроме того, Фрай считает вредными лосьоны на спиртовой основе. Они портят кожу, так как при их использовании отмирают верхние ткани, которые препятствуют выделению жира. В итоге ускоряется процесс образования прыщей и черных точек.





Макияж не стоит снимать с помощью гидрофильного масла, поскольку при смешении с водой он бережно очищает кожу и не пересушивает ее. После него специалист рекомендует применять мягкую пенку либо гель для умывания с РН 5,5. Жирной коже особенно помогут тоники с кислотами АНА и легкие пилинги.





В летний период Фрай советует использовать сыворотку вместо крема за уходом лица. Обладателям жирной кожи следует применять сыворотки с витаминами А и С, цинком, шалфеем, мятой, розмарином и др.



