Как за три дня очистить лимфу в домашних условиях

Если в лимфе случился застой





Лимфатическая система состоит из тканей и органов, отвечающих за естественное выведение из организма шлаков, токсинов. Также ее задача транспортировка лимфатической жидкости, а с ней и лейкоцитов, которые играют важную роль в борьбе с инфекциями. Из-за застоя лимфы защита организма снижается.

4 основные причины застоя лимфы:





Стресс. Нервы считаются причиной около 80% всех хронических заболеваний, в том числе и перегрузки лимфы.





Пищеварение. Проблемы с пищеварением могут раздражать кишечник, из-за чего происходит скопление и застой лимфы. Это имеет решающее значение для лимфотока, детоксикации и иммунитета.





Дефицит йода. Йод помогает смягчить воздействие токсичной среды и поддерживает лимфатическую систему на клеточном уровне.





Плотная одежда. Например, жесткие бюстгальтеры могут препятствовать нормальному лимфатическому потоку. Со временем это может вызвать увеличение лимфатических узлов и даже рак груди.





Три дня на детокс





В домашних условиях можно легко почистить лимфу. Желательно три дня провести дома, чтобы уделить себе достаточно внимания. Почувствуйте разницу в самочувствии после лимфатической детоксикации и продолжайте ее выполнять по необходимости.





Пейте много жидкости. Лимфа на 95% состоит из воды, поэтому вода необходима для ее здоровья. Вода, свежевыжатые соки, травяные чаи и бульоны помогают лимфатической системе. Для более глубокого очищения добавляйте в жидкости лимон.





Травы. Многие травяные чаи доказали свою эффективность для здоровья лимфы, среди них: корень лопуха, эхинацея, красный клевер.





Упражнения. Прыжки на малом или большом батуте 15-20 минут в день помогают открыть лимфатические клапаны для улучшения кровообращения.





Быстрая ходьба. Важно, чтобы тело двигалось и легкие работали. Ходите, как минимум 45-60 минут каждый день.





Ноги вверх. Поднятие ног вверх, лежа вдоль стены, активирует лимфатические клапаны для вывода токсинов, помогает лучше спать.





Лимфодренажный массаж. С помощью специального массажа, который можно делать самому, помогите лимфе разогнаться.





Больше стойте. Много сидеть вредно для оттока лимфатической жидкости. Больше стойте и ходите в течение дня, чтобы облегчить отток лимфы.





Контрастный душ. Когда моетесь, переключайте воду с горячей на холодную, чтобы взбодрить лимфу.





Чистка сухой кожи щеткой. Чистка кожи щеткой из натуральной щетины с длинной ручкой, не только помогает увеличить лимфоток, но и улучшает работу органов.





Глубокое дыхание. Упражнения на глубокое дыхание способствуют оттоку лимфы, и легкие лучше перекачивают лимфатическую жидкость.



