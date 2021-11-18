Леди Красота и здоровье
17 ноября 21, 23:00
Как за три дня очистить лимфу в домашних условиях
Если в лимфе случился застой
Лимфатическая система состоит из тканей и органов, отвечающих за естественное выведение из организма шлаков, токсинов. Также ее задача транспортировка лимфатической жидкости, а с ней и лейкоцитов, которые играют важную роль в борьбе с инфекциями. Из-за застоя лимфы защита организма снижается.
4 основные причины застоя лимфы:
Стресс. Нервы считаются причиной около 80% всех хронических заболеваний, в том числе и перегрузки лимфы.
Пищеварение. Проблемы с пищеварением могут раздражать кишечник, из-за чего происходит скопление и застой лимфы. Это имеет решающее значение для лимфотока, детоксикации и иммунитета.
Дефицит йода. Йод помогает смягчить воздействие токсичной среды и поддерживает лимфатическую систему на клеточном уровне.
Плотная одежда. Например, жесткие бюстгальтеры могут препятствовать нормальному лимфатическому потоку. Со временем это может вызвать увеличение лимфатических узлов и даже рак груди.
Три дня на детокс
В домашних условиях можно легко почистить лимфу. Желательно три дня провести дома, чтобы уделить себе достаточно внимания. Почувствуйте разницу в самочувствии после лимфатической детоксикации и продолжайте ее выполнять по необходимости.
Пейте много жидкости. Лимфа на 95% состоит из воды, поэтому вода необходима для ее здоровья. Вода, свежевыжатые соки, травяные чаи и бульоны помогают лимфатической системе. Для более глубокого очищения добавляйте в жидкости лимон.
Травы. Многие травяные чаи доказали свою эффективность для здоровья лимфы, среди них: корень лопуха, эхинацея, красный клевер.
Упражнения. Прыжки на малом или большом батуте 15-20 минут в день помогают открыть лимфатические клапаны для улучшения кровообращения.
Быстрая ходьба. Важно, чтобы тело двигалось и легкие работали. Ходите, как минимум 45-60 минут каждый день.
Ноги вверх. Поднятие ног вверх, лежа вдоль стены, активирует лимфатические клапаны для вывода токсинов, помогает лучше спать.
Лимфодренажный массаж. С помощью специального массажа, который можно делать самому, помогите лимфе разогнаться.
Больше стойте. Много сидеть вредно для оттока лимфатической жидкости. Больше стойте и ходите в течение дня, чтобы облегчить отток лимфы.
Контрастный душ. Когда моетесь, переключайте воду с горячей на холодную, чтобы взбодрить лимфу.
Чистка сухой кожи щеткой. Чистка кожи щеткой из натуральной щетины с длинной ручкой, не только помогает увеличить лимфоток, но и улучшает работу органов.
Глубокое дыхание. Упражнения на глубокое дыхание способствуют оттоку лимфы, и легкие лучше перекачивают лимфатическую жидкость.
Источник: kubnews.ru/