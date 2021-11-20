Ученые назвали самый эффективный способ похудеть

Ученые из Великобритании и Новой Зеландии в рамках сравнительного исследования выявили, что важнейший фактор эффективности диет для снижения веса при диабете второго типа – сокращение калорий. Их выводы были опубликованы в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.

Исследователи проанализировали 19 предыдущих систематических обзоров, составленных на основе данных баз MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеки до мая 2021 года.

В основу анализа легли данные эффективности диет для похудения и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа.

Отмечается, что помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом. Именно снижение веса имеет решающее значение для лечения и ремиссии сахарного диабета второго типа.

Достаточная потеря веса может удалить аномальный жир из печени и поджелудочной железы и обратить заболевание вспять.

Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители.

К примеру, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61%.

Для сравнения, при низкоуглеводных диетах показатели ремиссии намного ниже и составляют 4-19%.

Еще выше показатели при полной замене привычных продуктов на низкокалорийные. При энергетическом уровне потребления 400-500 килокалорий в день в течение 8-12 недель среднее снижение веса у наблюдаемых составило 6,6 килограмма.

Низкокалорийные диеты, которые рекомендуют ограничить энергетическое потребление 1000-1500 килокалориями в день, позволили снизить вес на 2,4 килограмма за 12-52 недели.

Примерно такой же невысокой эффективностью, по мнению авторов, обладают обезжиренная, низкоуглеводная или средиземноморская диета.

Ученые полагают, что к устойчивой потере веса приведет только постоянное превышение расходования калорий над их потреблением, и для этого лучше всего подходят низкокалорийные диеты, независимо от того, какое в них соотношение жиров и углеводов.





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