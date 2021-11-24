Лучший в мире японский массаж от морщин (ВИДЕО)

Это не просто массаж, это лимфотренажный массаж, которые доказал свою эффективность. Главное условие - разобраться, как его делать правильно, а затем делать его каждый день.





Важное услвие, понять, как идет лимофток и все упражнения завершать "отводом" застоявшейся лимфы в нужном направлении.





Все движения нужно делать с весьма ощутимым нажимом. И дабы не создавать новые морщины, используйте массажные масла или увлажняющий крем (лосьон).





Важно! Если вы склонны к образованию акне, то такой массаж может не подойти, так как стимулирует выход на поверхность подобных проблемы. Морщины уйдут, а вот прыщиков может стать больше. Посоветуйтесь с вашим косметологом. И лечите первопричины акне.



