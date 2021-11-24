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Леди
Красота и здоровье
23 ноября 21, 11:10
Лучший в мире японский массаж от морщин (ВИДЕО)
массаж
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Все европейцы отмечают, что азиатские женщины менее склонны к образованию морщин.
Это не просто массаж, это лимфотренажный массаж, которые доказал свою эффективность. Главное условие - разобраться, как его делать правильно, а затем делать его каждый день.

Важное услвие, понять, как идет лимофток и все упражнения завершать "отводом" застоявшейся лимфы в нужном направлении.

Все движения нужно делать с весьма ощутимым нажимом. И дабы не создавать новые морщины, используйте массажные масла или увлажняющий крем (лосьон). 

Важно! Если вы склонны к образованию акне, то такой массаж может не подойти, так как стимулирует выход на поверхность подобных проблемы. Морщины уйдут, а вот прыщиков может стать больше. Посоветуйтесь с вашим косметологом.  И лечите первопричины акне. 


Источник: http://tvoymalysh.com.ua/
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