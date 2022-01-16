Натуральный скарб в домашних условиях

Кофе прекрасно шлифует кожу и в ход идет не только свежий молотый кофе, но и спитая кофейная гуща и остатки самого кофе в чашке.





Самый простой скраб из кофе для тела готовится так – надо взять примерно три ложки геля для душа и добавить в него пару ложек молотого кофе или спитой кофейной гущи. Этим средством надо натереть все тело во время принятия ванны или душа. Только не забудьте после процедуры нанести питательный крем на кожу, которую вы оставите беззащитной после пилинга. Такой простой кофейный скраб для тела очень помогает при целлюлите, ведь кофе – наш главный союзник в борьбе с целлюлитом.





Для лица также можно использовать кофе в качестве скраба. Вам надо всего лишь нанести на кожу лица оливковое или любое другое растительное масло и, набирая молотый кофе подушечками пальцев, промассировать пальцами все лицо на протяжении двух минут.





Если кожа очень сухая, то можно приготовить такой скраб из кофе для лица – надо смешать молотый кофе и сахар, добавить в смесь ложку сметаны или сливок и быстро, пока сахар не растаял, протереть средством кожу лица.





Если у вас есть время и желание, то вы сможете приготовить и кофейный скраб для лица по более сложному рецепту – надо смешать по ложке соль и кофе, добавить половину ложечки молотой корицы и две ложки оливкового масла, капнуть пару капель своего любимого эфирного масла и скраб готов! Осталось только протереть им лицо.





Еще один скраб для тела из кофе можно приготовить так - надо приготовить крепкий мятный отвар и смешать отвар с кофе или спитой гущей так, чтобы получилась густая каша и протереть ею тело. Этим скрабом пользуются красавицы Франции и передают этот рецепт из поколения в поколение.





Если у вас есть времени и грецкие орехи, то приготовьте из ядер орехов муку и затем пару ложек ореховой муки смешайте с парой ложек спитой кофейной гущи, в которой есть жидкость и нанесите этот скраб на лицо, помассируйте и оставьте на лице в качестве лечебное питательной маски.





Если у вас совсем нет времени, а привести себя в цветущий вид надо очень быстро, то просто положите на лицо горячее мокрое полотенцена пару минут, а затем запарьте пару ложек молотого кофе кипятком и слегка теплым кофе помассируйте лицо и оставьте кофе на коже на 15 минут – ваша кожа станет заметно свежее.