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Леди
Красота и здоровье
30 января 22, 22:42
Полезная каша на завтрак, снижающая холестерин
каша
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Названа полезная каша на завтрак, выводящая холестерин. Речь идет о пшеничной крупе, которая служит основой для одноименного блюда, это кускус.
На это указывают некоторые исследования.

Речь идет о пшеничной крупе, которая служит основой для одноименного блюда. Исторически кускус готовился из проса. Сейчас кускус многие выбирают для утренней каши. Для чего необходим это простой, но полезный продукт?

Для сердца
Селен в составе кускуса защищает организм от развития опасных для жизни состояний, таких как атеросклероз, сердечные приступы и инсульты.

От холестерина
По информации Медицинской школы Гарварда, потребление достаточного количества клетчатки (которой также богат кускус) может помочь снизить риск ряда проблем, включая высокий уровень холестерина.

Для пищеварения
Клетчатка также хороша и для пищеварения. Более того, исследования показывают, что пищевые волокна могут помочь пациентам с некоторыми проблемами, связанными с кишечником.

Источник: https://u-news.com.ua/
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