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Леди
Красота и здоровье
31 января 22, 10:54
Инсульт у женщин: кто в зоне риска
Инсульт
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В возрасте до 35 лет у женщин ишемический инсульт встречался на 44% чаще, чем у мужчин того же возраста. Кроме того, он приводил к более тяжелым последствиям.

Риск ишемического инсульта у женщин моложе 35 лет на 44% выше, чем у их мужчин-ровесников. К такому выводу пришли ученые из Университета Майами, исследование которых опубликовано в журнале Stroke.

Ученые проанализировали почти 70 тыс. случаев инсульта у жителей различных стран. Почти в 90% случаев речь шла об ишемическом инсульте, который возникает из-за недостаточности кровотока в мозге.

В возрасте до 35 лет у женщин ишемический инсульт встречался на 44% чаще, чем у мужчин того же возраста. Кроме того, он приводил к более тяжелым последствиям. После 35 лет разница начинала постепенно уменьшаться.

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Причины такой "дискриминации" еще предстоит выяснить. Традиционные факторы риска, например, атеросклероз, у молодых мужчин встречаются чаще, чем у женщин. Очевидно, дело в каких-то неучтенных факторах - например, беременностях, послеродовом периоде, приеме гормональных контрацептивов.

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