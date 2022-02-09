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Красота и здоровье
9 февраля 22, 10:34
Популярное обезболивающее оказалось смертельно опасным
парацетамол
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Это распространенное лекарство может вызывать инсульт
Парацетамол считается одним из самых безопасных обезболивающих, однако ученые обнаружили опасное свойство этого препарата. 

Согласно исследованиям Эдинбургского университета, опубликованных в научном журнале Circulation, парацетамол может вызывать серьезные заболевания и является опасным для некоторых людей.

Исследователи выяснили, что парацетамол повышает кровяное давление и увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Эксперты рекомендуют отказаться от этого препарата людям, которые страдают гипертонией.

Ученые провели эксперимент, в котором добровольцы с высоким давлением принимали таблетки. Первая группа получала плацебо, а вторая 1 грамм парацетамола четыре раза в день (стандартная доза для пациентов с хронической болью). 

У людей, который получали парацетамол, наблюдалось значительное повышение артериального давления. Если употреблять этот препарат регулярно, это может привести к инсульту.

Ведущий исследователь д-р Иэн Макинтайр, консультант по клинической фармакологии и нефрологии в NHS Lothian, сказал: «Речь идет не о кратковременном использовании парацетамола при головных болях или лихорадке, что, конечно, хорошо, но это действительно указывает на недавно обнаруженный риск для людей, которые принимают его регулярно в течение длительного времени, обычно при хронической боли».

Профессор сэр Нилеш Самани, медицинский директор Британского кардиологического фонда, который финансировал исследование, сказал: «Это исследование показывает, как быстро регулярное употребление парацетамола может повысить артериальное давление у людей с гипертонией, которые уже подвержены повышенному риску сердечно -сосудистых заболеваний.приступы и удары. В нем подчеркивается, почему врачи и пациенты должны регулярно проверять, есть ли постоянная необходимость принимать какие-либо лекарства, даже такие, которые могут показаться относительно безвредными, как парацетамол, и всегда взвешивать преимущества и риски. Однако, если вы время от времени принимаете парацетамол для лечения изолированной головной боли или очень коротких приступов боли, эти результаты исследований не должны вызывать ненужного беспокойства».

Источник: Medicalx Press
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