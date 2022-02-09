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Леди
Красота и здоровье
9 февраля 22, 14:40
Переболевшим Омикроном советуют забыть о кофе
кофе
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Различные стимуляторы снижают в организме уровень вещества, отвечающего за обмен энергией.

Врач-невролог Игорь Мацокин посоветовал людям, перенесшим штамм коронавируса Омикрон, отказаться от кофе в пользу зеленого чая. Об этом пишет Газета.ру.

По словам медика, в период постковида необходимо минимизировать количество употребляемых стимуляторов. В частности, кофеина.

Это вещество истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме. При этом АТФ играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.

Также Мацокин утверждает, что кофеин приводит к обезвоживанию организму, в связи с чем повышается свертываемость крови и снижению в ней различных микроэлементов.

Эти факторы пагубно воздействуют на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Поэтому лучше заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.

Напомним, ранее ученые заявили, что Омикрон меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавируса.
Korrespondent
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