Переболевшим Омикроном советуют забыть о кофе

Врач-невролог Игорь Мацокин посоветовал людям, перенесшим штамм коронавируса Омикрон, отказаться от кофе в пользу зеленого чая. Об этом пишет Газета.ру.

По словам медика, в период постковида необходимо минимизировать количество употребляемых стимуляторов. В частности, кофеина.

Это вещество истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме. При этом АТФ играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.

Также Мацокин утверждает, что кофеин приводит к обезвоживанию организму, в связи с чем повышается свертываемость крови и снижению в ней различных микроэлементов.

Эти факторы пагубно воздействуют на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Поэтому лучше заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.

Напомним, ранее ученые заявили, что Омикрон меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавируса.