Назван "утренний" симптом рака

Об этом заявил британский фармацевт Аббас Канани газете Daily Express.

Эксперт считает, что боль в горле является частой характеристикой злокачественного образования, заметной при пробуждении.

Проснуться с сильной болью в горле, которая продолжается уже более двух недель без признаков улучшения, это может быть симптомом.

К ранним признакам онкологии также относится кашель по утрам и сильная усталость с раннего утра до позднего вечера. Эксперт отметил, что ничего страшного, если вы себя чувствуете немного уставшим по утрам, но если для вас это непривычно, то лучше пройти обследование.

Ранее другой британский врач Санджай Мехта обратил внимание на пять ранних симптомов рака:

- расстройство желудка;

- изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах;