Люди з якою групою крові живуть довше і здоровіше

Хто менше хворіє і довше живе





"Люди з типами A (II), B (III) і AB (IV) більш схильні до розвитку раку підшлункової залози, ніж тип 0 (I)", - йдеться в японському виданні Taishu.





До таких висновків вчені прийшли після 8 років спостереження за 100 000 людей. До того ж дослідження, що підтверджують результати цих опитувань, з того часу проводилися в США, Італії та Китаї.





Що ж стосується інших захворювань, дослідники кажуть, що також існують відмінності в залежності від групи крові.





Кожна група крові має схильність до тієї чи іншої хвороби





"Основними причинами істотної різниці ймовірності захворіти в залежності від групи крові є: різниця в імунітеті в залежності від групи крові; кожен збудник хвороби має або прагне мати специфічний тип крові", - пишуть вчені.





Наприклад, клітини кишкової палички, що викликають харчове отруєння, складаються з речовин типу А, тому реакція антиген-антитіло, що перешкоджає інвазії (впровадженню) кишкової палички типу А, не працює в організмі людей з кров'ю А (II групою). Тому люди з такою групою більш схильні до харчових отруєнь.





Тип 0 (І група) найменш сприйнятливі до хвороб, тому що в них найсильніший імунітет.





Що з II групою (А), з якою живе більшість українців ?





Люди з типом А схильні до в 1,5 рази більшого ризику тромбозу, який викликає як інфаркт головного мозку, так і інфаркт міокарда, ніж тип 0.





Крім того, тип А також схильний до діабету, який з більшою ймовірністю може викликати інфаркт головного мозку та інфаркт міокарда.





Група B (III) на другому місці за силою імунітету





Проте, існує досить багато збудників, що віддають перевагу типу В.





"Тип B сприйнятливий до захворювань легенів, таких як пневмонія. Пневмокок, що викликає пневмонію, відноситься до типу B, що стосується туберкульозу, рівень інфікування типу B на 10% вище, ніж тип 0. До речі, тип A вище на 5%", - йдеться в результатах дослідження.





Крім того, деякі сальмонели й кишкова паличка віддають перевагу типу B.





Таким чином, вчені прийшли до висновку, що група 0 (I) має найсильніший імунітет і менш схильна до більшості захворювань, тому її можна назвати "групою довголіття".





"У I групи менше ймовірність страждати захворюваннями, такими як діабет, інфаркт головного мозку та інфаркт міокарда, а також аутоімунними захворюваннями, такими як злоякісна анемія і ревматична лихоманка", - резюмували дослідники.





Але не все так гладко





Існує також захворювання високого ризику для I групи крові. Це виразка. Виразка шлунка на 15% ймовірніша ніж в II групи, а виразка дванадцятипалої кишки - на 30% більше.





Причина цього на даний момент не виявлена, але люди I групи крові, як правило, мають високий рівень шлункової кислоти.





Найрідкісніший тип - AB





Останнім є тип АВ (IV), який в Україні мають лише 6% людей.





Хоча вважається, що у такого типу слабкий імунітет і немає антитіл ні типу А, ні типу В, це не означає, що люди з такою групою сприйнятливі до всіх інфекційних захворювань.





Наприклад, до холери ця група має більш стійкий імунітет.





Складність в дослідженні цього типу крові полягає у його рідкості. Тому більш точних висновків вчені дати поки не можуть.



