Що потрібно садити в липні: урожай встигнете зібрати до осен

До цього часу дозріває молода картопля, зелень, ягоди та ранні овочі. Але і в липні можна ще раз засіяти свій город, щоб до вересня отримати ще один урожай.





Що можна садити в липні - читайте нижче.





Овочі на салат: салат, крес-салат, рукола

Ця зелень дуже невибаглива і при особливому бажанні урожай можна збирати майже весь сезон - з травня по жовтень. І садити салатні овочі можна теж весь сезон.





Вони стійкі до холодів, насіння сходять швидко і можуть перенести навіть легкі заморозки. А отримувати свіжий салат до столу можна кожні 2-3 тижні. До речі, максимальна кількість крес-салату ви отримаєте в серпні.





Для хорошого врожаю потрібно правильно вибрати сорт - весняний, літній або осінній. Грунт повинен бути вологий, регулярно поливатися, якщо погода суха.





Редис

Свіжий редис теж можна вирощувати весь сезон. Він росте швидко, від посадки до готової редиски пройде 2-3 тижні. І урожай можна збирати до початку вересня. Після - для редису буде недостатньо сонця і вологи.





Кріп

Ця корисна зелень теж підходить для посадки в середині літа. Кріп дозріває за 10-15 днів - до самої осені, тому варто його садити кожні три тижні.





Найкраще місце для кропу - на відкритому просторі, де багато сонця. Насіння потрібно замочити на 2-3 дні, воду міняти щодня. А потім висадити в пухкий грунт.





Шпинат

Час посадки та збору шпинату - з травня по жовтень. Ця рослина багата вітамінами та мінералами, але воно не любить холодний грунт. З березня по липень сіють шпинат для зрілого листя, а потім - для молодих.





Посів можна робити кожні 20-30 днів. З кінця липня до середини серпня рекомендується сіяти підзимові сорти, щоб до холодів вони встигли утворити пишну розетку листя.





Ріпа

Важливий коренеплід висаджують до 10-15 липня. У нас існує багато різних сортів - в тому числі й тих, у яких їстівні тільки листя, і тих, у яких їдять тільки коренеплоди.





Рання ріпа дозріває за 45-60 днів, середня - від 60 до 90 днів, пізні сорти - до 90 днів. Для літнього споживання Ріпу сіють у квітні, а для зимового - в середині липня. Саме зимовий урожай годиться для запасів. Грунт для ріпи повинна бути волога, інакше вона виросте дрібна і з гірчинкою.





Редька

Цей коренеплід краще буде рости, якщо посадити в кінці червня - початку липня. Вибирайте чорну редьку або дайкон. Вони швидко приживуться і дадуть відмінний урожай вже в серпні.





Буряк

Столовий буряк сіється рано, а забирається тільки у вересні. Але висаджувати її можна тричі на сезон і варто вибирати швидкі сорти. Навесні - для літнього споживання, в червні - для отримання великих коренеплодів до осені, для зберігання. А в липні - для молодого буряка на початок осені.





Буряк швидко росте на вузьких грядках, а скоротити термін дозрівання допоможе висаджування розсади.





Квасоля

На початку липня можна посадити кущову квасолю ранньостиглих сортів і тоді ви отримаєте не самі боби, а молоді стручки. До речі, квасоля або горох можна висадити там, де ви зібрали ранній урожай огірків або молодої картоплі.





Капуста: білокачанна, пекінська, броколі

На початку і середині липня можна посадити капусту. Візьміть розсаду ранніх сортів капусти білокачанної. Але немає сенсу, якщо у вас вже є середньостиглі та пізні сорти. Якщо перша посадка була не дуже вдала або ж погода підвела, то сміливо садіть річну розсаду. На дозрівання їй знадобиться близько 50 днів.





На початку липні висаджуйте броколі - пізніше вже буде не можна, вона не встигне дозріти до перших холодів. Але навіть пізні сорти підійдуть і витримають перші заморозки.





Відмінно в середині літа сходить Пекінська капуста - вона буває різних сортів і форм качанів. У неї короткий період дозрівання: у ранніх 50-60 днів, а значить отримати за літо можна два рази урожай.



