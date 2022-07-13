6 продуктов для ужина, которые помогают сжигать жир

МОЛОКО, ЙОГУРТ И СЫР





Молочные продукты богаты кальцием, который помогает сжигать жир. По данным исследователей, высокий уровень метаболизма напрямую зависит от употребления кальция. Один из экспериментов ученых даже подтвердил, что люди, регулярно употребляющие молочку, способны сжечь на 1,5 килограмма больше лишнего веса, нежели те, кто не добавляет эти продукты в рацион.





ОРЕХИ





Это идеальный вариант для перекуса. Орехи не просто утоляют голод между приемами пищи, но еще и насыщают организма полезными кислотами омега-3 и микроэлементами. Так, например, миндаль и грецкие орехи обеспечивают нас белком, пищевыми волокнами, магнием, фосфором, цинком железом, витаминами Е и группы В.





ЯБЛОКИ И ГРУША





Эти фрукты способствуют расщеплению накопившихся жиров в организме за счет наличия флавоноидов. По данным исследований, женщины, которые регулярно употребляли эти природные вещества, обладали самым минимальным индексом массы тела. Ученые убеждены, что такой эффект возникает, поскольку флавоноиды увеличивают расход энергии, повышают способность мышц поглощать глюкозу и сжигают лишни жир. Так что обязательно добавьте в рацион яблоки и груши, если пытаетесь похудеть.





ЯЙЦА





Не секрет, что это потрясающий источник белка, в котором так нуждается наш организм. Особенно яйца полезны тем, кто заботится о своей фигуре. При употреблении такого продукта тело тратить больше калорий на переработку пиши. Еще одно преимущество — яйца лучше утоляют голод и насыщают, тем самым препятствуя перееданию. В комплексе с тренировками и правильным рационом уже через месяц можно заметить изменения в фигуре.





ОВЕС И ЯЧМЕНЬ





Если выбирать правильные углеводы, то их можно есть в любом количестве. Именно поэтому диетологи рекомендуют отдавать предпочтение кашам из овса и ячменя. В них содержится большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и обмен веществ. Не знаете, чем поужинать? Ячменный гарнир и кусочек курицы помогут насытиться и поспособствуют похудению.





ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ





В зеленом чае много катехинов, которые ускоряют обменные процессы в организме. Исследования показывают, что употребление зеленого чая особенно способствует борьбе с лишними жировыми отложениями. Две-три кружки чая с лимоном и имбирем помогут в похудении.



