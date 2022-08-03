Как и какую еду запасать на зиму в военное время: список

Сейчас в соцсетях активно обсуждаются как раз особенности продуктовых запасов в военное время, когда можно и без света внезапно остаться, и в срочном порядке менять место жительства.





Какие продукты и в каком количестве нужно заготавливать на зиму, когда идет война? Об этом – в сегодняшнем материале «КП в Украине».





Что вы делаете с вишнями?





За последнюю неделю в лентах соцсетей мне несколько раз встречались мемы про самый распространенный способ заготовки вишен на зиму: помыть, разложить по пакетикам, заморозить, а через год выбросить, потому что начался новый сезон вишен.





Примерно то же самое многие могут сказать и про другие свои заготовки – кабачки, баклажаны, ревень, черную смородину и т.д.





Конечно, никто не спорит – запасы нужны. Но это должны быть правильные запасы, а не «купить и заморозить все, что попалось на глаза».





Для начала проведите ревизию того, что уже есть и прикиньте, на сколько времени вам этого хватит. К примеру, если в морозилке есть три кило пельменей, а едите вы их раз в два месяца, то новый запас пельменей точно не нужен.





По этому же принципу рассчитайте примерный расход продуктов. То есть, если у вас уходит бутылка подсолнечного масла в месяц, то ваш предел запасов – три бутылки, пять точно будут лишними. И так по всем продуктам.





И, наконец, запасайте только то, что действительно любите. Если члены вашей семьи на дух не выносят яблочное пюре и кабачковую икру, не надо ими запасаться только потому, что у вас, кроме яблок и кабачков, ничего не уродило.





А теперь приступаем к формированию запасов.





Продукты длительного хранения





Те, кто имеют опыт жизни в оккупации, говорят, что первыми из магазинов исчезают мука, сахар, дрожжи, подсолнечное масло. Как видим, это те продукты, которые не пропадут достаточно длительное время, но все же переносить весь соседний магазин в свою кладовку или на балкон не стоит. Такие запасы нужно делать из расчета 2-3 месяцев и по мере использования пополнять. То есть, если килограмм сахара у вас уходит за две недели, а пачка соды – за полгода, то правильным будет запасти 5-6 кг сахара и одну (!) пачку соды.





Что касается круп, то опять же, пользуясь вышеописанными правилами, покупайте только то, что действительно едите. Например, одна моя подруга покупает пакет гречки каждые две недели, а вторая – примерно раз в год. Очевидно, что одной желательно положить в запасы 5-6 пакетов гречки, а второй – достаточно и одного.





Итак, из продуктов длительного хранения запасаем:





сахар

соль

сода

уксус

мука

подсолнечное масло

томатная паста

крупы

макароны

специи

сухие дрожжи

чай

кофе





Консервация





Консервация – это, наверное, самый популярный способ заготовок в Украине. Если варенье и домашние лечо – ваш конек, делайте заготовки:





- джемы и варенье

- консервированные овощи (огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец, ассорти и т.д.)





Если вы никогда ничего не консервировали, начинать это делать сейчас точно не стоит. Приобретите по паре баночек любимых джемов и соленых огурцов и переходите к следующему пункту.





Заморозка





Самый простой и самый быстрый способ домашних заготовок. Правда, чтобы все это использовалось, нужно действительно делать заготовки, а не просто засунуть в морозилку огромный кабачок.





Основные правила: вишню и черешню надо морозить без косточек, кабачки – натереть на терку и хорошо отжать, баклажаны перед заморозкой нужно запекать или обжаривать, заготовки на супы (например, перец, помидоры, грибы) должны быть помыты и порезаны. Мясо и рыбу нужно нарезать на порционные куски, сделать битки или котлеты, и уже потом замораживать в сыром или готовом виде.





Итак, морозим:





мясо

рыбу

грибы

овощи или овощные наборы

ягоды





Основной риск такого способа хранения в военное время заключается в отключении света. Если у вас есть генератор или вы примерно представляете, куда сможете переправить свое «замороженное богатство» в случае форс-мажора, это ваш способ. Если же нет, принимайте во внимание, что без света морозилка хранит температуру максимум 4-5 дней (и то если ее не открывать), и переходите к следующему пункту.





Сушка





Это, наверное, самый «военный» способ заготовок. Во-первых, ничего не пропадет, если отключат свет. Во-вторых, все это долго хранится, а в случае непредвиденных обстоятельств можно взять с собой, в отличие от банок с консервацией, которые громоздкие и неудобные.





Итак, что можно сушить:





- фрукты (или купить готовые сухофрукты)

- овощи

- грибы

- щавель, укроп, петрушку и другую зелень





Готовая еда





Этот раздел заготовок незаменим в любое время, а тем более в военное:





хлебцы

сухари

печенье в пачках

сало

горчица

консервы

мед

конфеты

цукаты

орехи и семечки

каши и супы быстрого приготовления





Данный список лучше всего трансформировать по своему вкусу. Например, если вы любите сгущенку, а к меду равнодушны, смело меняйте мед на сгущенку – правила ПП начнете соблюдать после войны. То же самое с супами и кашами быстрого приготовления: сейчас не до ЗОЖ, главное – выжить.





Горчицу (хрен, кетчуп, аджику или другой соус) нужно брать в мягких пакетах с закручивающейся крышкой. Сало, хлебец, горчица – и вот готов перекус на все случаи жизни.





Часть из этого списка – пачку хлебцов, пачку печенья, пакет с орешками – лучше сразу положить в тревожный чемоданчик.





Мнение





«Теперь нужно экономить не только на качестве, но и на количестве»





- Нынешняя вынужденная экономия для украинцев является настоящим испытанием, ведь экономить нужно не только на качестве, но и на количестве еды, - отметил в комментарии «КП в Украине» аналитик компании Esperio Александр Болтян. – Если перейти на максимально простую еду, да еще и планировать закупки, можно сэкономить порядка 15% своих расходов.





Главные правила летом и осенью: покупать сезонные продукты, делать это на рынках и торговаться. Можно объединяться семьями, чтобы делать оптовые закупки по максимально низкой цене.





Инфляция выше 20% одних пугает, а других стимулирует на формирование съедобной подушки безопасности. Сейчас самое время, чтобы делать сезонные закрутки и заготовки на зиму, потому что зимой с приходом отопительного сезона расходы вырастут, а инфляция ускорится.





Если говорить о стандартных способах экономии, то обязательный шаг – это список продуктов. Он нужен не только для экономии в моменте, но и для того, чтобы отслеживать, какие продукты вы потребляете, и сделать упор на полезные и недорогие.





Что касается акций, как одного из способов купить дешевле, то слепо доверять им не стоит. Чтобы убедиться, что данное предложение действительно выгодно, нужно регулярно ходить по магазинам и сравнивать цены. Не стоит привыкать к одним и тем же точкам продажи товаров, поскольку ценовая политика тех или иных магазинов постоянно меняется.



