Лікарі назвали продукти, які "вбивають" нирки

Про це попереджають лікарі-дієтологи, пише видання En Son Haber.





Сіль. Багато солі зношує нирки. Її потрібно замінити на корисні спеції. Багато солі міститься у перероблених продуктах і напівфабрикатах. Їх також слід виключити.





Молоко. Цей продукт є корисним для організму, але в обмеженій кількості. Надмірне вживання шкодить ниркам. У молоці міститься фосфор. Він доводить життєво важливий орган до стресового стану.





Банани. У бананах міститься калій. Цю речовину не можна назвати підходящим продуктом для тих, хто стежить за здоров'ям.





Апельсини. Цитрусові багаті на вітамін С. Однак у них теж багато калію. Якщо його не виводити з крові можна сильно нашкодити організму.



