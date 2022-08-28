Забудьте о диете №5! Что есть при гастрите и панкреотите

LIGA.Life расспросила гастроэнтеролога Анну Евтух о питании при гастрите и панкреатите. Также проанализировали лечебную диету №5, которую разработали 100 лет назад, но до сих пор рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.





Кратко о гастрите и панкреатите





"Окончание "-ит" в названии заболеваний указывает на воспаление. Гастрит – это воспаление слизистой желудка, а панкреатит – поджелудочной железы", – объясняет Анна.





Гастрит





Главный возбудитель – бактерия Helicobacter pylori (хеликобактер пилори). Она живет в слизистой желудка, вызывает ее повреждение и воспаление. Убрать или убить ее непросто, но лечение существует. Также есть другие причины, соответственно виды гастрита:





- Химический возникает после употребления токсичных продуктов. К примеру, уксусной кислоты.

- Аутоиммунный – повреждение слизистой желудка собственными клетками. То есть иммунитет организма воспринимает слизистую желудка как вредителя и начинает с ней бороться.

- Алкогольный – из-за злоупотребления крепкими напитками.





Симптом гастрита – боль слева в верхней части туловища. Аутоиммунный часто протекает безболезненно, вплоть до тяжелой формы воспаления.





"Однако боли в желудке не значит гастрит. Около половины болевых ощущений в этой зоне имеют функциональную причину. То есть гастроскопия показывает, что слизистая обычного цвета, эрозии нет, но боль есть. Причиной может быть нарушение моторики органа или особенности работы нервной системы. Например, она воспринимает обычный раздражитель как болевой", – объясняет гастроэнтеролог и добавляет:





"Диагноз "гастрит" можно поставить только, если гастроскопия и биопсия показали, что в слизистой есть воспалительные клетки".





Панкреатит





Распространенная причина – хроническое, длительное или эпизодическое, но чрезмерное потребление алкоголя. Среди других потенциальных причин:





- избыточное потребление жирной пищи;

- длительное соблюдение специфической диеты, например низкожировой;

- неправильный выход из поста. За 40 дней поджелудочная привыкла производить одно количество ферментов. Однако если на Пасху сразу перейти на мясо, сало и мучное, то поджелудочная не справится и начнет болезненно реагировать;

- токсическое воздействие медикаментов.





Также существует аутоиммунный панкреатит. Но это редкое явление, утверждает врач.









Среди симптомов панкреатита – опоясывающая и тянущая боль в левом подреберье. Может отдавать в спину.





"Однако есть острый панкреатит, характеризующийся сильной болью. Ее часто описывают как "кинжальную". Поджелудочная железа повредилась настолько, что ее ферменты вышли за пределы клетки и начинают растворять саму железу. Иногда – окружающие ткани. Это опасная хирургическая патология, которая лечится исключительно в стационаре", – объясняет Анна.





Хронический панкреатит случается, но не так часто, как это записано в медицинских карточках украинцев.





Причина популярности таких записей – несоблюдение врачами протоколов постановки диагнозов.





"Боль в левом подреберье – это не всегда панкреатит. За таким симптомом могут скрываться другие заболевания", – отмечает эксперт.













Нужна ли диета №5 при панкреатите и гастрите





Диета №5 – рацион, разработанный советским врачом Мануилом Певзнером в 1920-х годах. Ее назначали людям с заболеваниями печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря. Но ее также иногда рекомендуют людям с гастритом и панкреатитом.





"Это был аналог страховой медицины. В те времена не было столько лекарств, как сейчас. Поэтому пытались лечить пищей. Кроме того, люди страдали от недостаточной массы тела. Например, человек получил травму ноги. Ему нужна операция. Но из-за дефицита массы тела рана будет долго заживать. Тогда людям рекомендовали определенные диеты, чтобы те восстанавливались после лечения. Сейчас же проблема противоположная – люди имеют проблемы с лишним весом. Раны дольше заживают не из-за дефицита калорий, а из-за ожирения", – объясняет Анна.





Разберем главные принципы диеты №5 и их уместность сейчас:





- Рацион основан на белках и углеводах. Жиры минимизируются.





"Интересно, что в рационе разрешены простые углеводы: манка, белый рис, хлеб , кисели с крахмалом. Главная причина – эти продукты позволяют быстро набрать вес. В сбалансированном рационе основу должны составлять сложные углеводы", – объясняет Анна.





Кроме того, льняные отвары, кисели и каши, которые обвалакивают желудок, использовали для снижения его кислотности. Но современная медицина доказала, что такие методы не работают так долго, как нужно. Все равно желудок выделяет столько соляной кислоты, сколько ему нужно для переваривания.





"Что действительно может снизить кислотность, так это специальные препараты, назначаемые гастроэнтерологами. Одна таблетка будет действовать целые сутки. Диетологические изменения не достигнут такого эффекта", – добавляет врач.





Минимизация жиров – подтверждение популярного в то время мифа, что жиры вредны для желчного пузыря и поджелудочной.

Однако сейчас наука доказала, что механизм воспалительных процессов совсем другой, а достаточное количество жиров необходимо нашему организму.





- Рекомендуются мясные/рыбные фарши и суфле, а также рецепты с тертыми овощами, молочными и крупяными супами, но без мяса, рыбы и грибов.





"Механическое измельчение продуктов можно рекомендовать пациентам с гастритом и панкреатитом, но только в первые три дня лечения. За этот период микробиом кишечника не пострадает", – объясняет гастроэнтеролог.





Однако во время создания диеты №5 язву лечили в стационаре в течение 40 дней. Измельченные овощи и мясо становились частью привычного рациона. Это отрицательно сказывается на здоровье хороших бактерий в нашем кишечнике. Ведь им не хватает подкормки – клетчатки, которая разрушается во время измельчения.





"Такие блюда можно рекомендовать пациентам только с определенными специфическими заболеваниями, например недостаточность поджелудочной железы. Однако это не касается гастрита или панкреатита", – добавляет Анна.





- Еду можно только варить и запекать. Иногда – тушить. Блюдо следует подавать теплым.





Отсутствие жареных продуктов с большим количеством масла или золотой корочкой – это здоровый принцип питания, который актуален как для людей с болезнями ЖКТ, так и для здоровых. Варка, запекание, тушение и приготовление на пару должны преобладать в рационе.





Но почему диета №5 предполагает минимизацию тушения?





"Могу предположить, что это игра понятий. Разные люди вкладывают в тушение и запекание разные значения. Тушение – тоже полезный метод приготовления", – уверяет врач.





Что касается температуры блюда, то эта рекомендация имеет право на существование. Ведь очень горячая или холодная пища может вызвать рефлекторный спазм (сокращение) желудка, соответственно боль. Поэтому еду рекомендуют подавать теплой.





- Разрешены горошек, морковь, тыква, свекла, помидоры, огурцы, картофель, кабачки, цветная капуста. Овощи, богатые клетчаткой, нужно перетирать. Из фруктов можно бананы, груши и некислые яблоки. А зелень, специи, грибы, чеснок, редис нужно ограничить.









"Нет ответа, почему именно такой набор продуктов. Возможно, в этом есть определенная экономическая составляющая или локальная доступность. Но нет доказанного влияния конкретных продуктов на улучшение симптомов гастрита или панкреатита. Зато есть перечень пищи, которая может усиливать боль. То есть если после потребления кислого яблока у вас болит желудок – исключите его из рациона", – советует гастроэнтеролог.





Потенциальные возбудители боли:





- сладости;

- острые блюда;

- соленые блюда;

- мясо;

- жареные блюда;

- снеки;

- кислые продукты.





"Однако это индивидуально. Одни могут есть запеченную курицу, приправленную перцем, и нормально себя чувствовать. А другие не могут даже смотреть на нее", – добавляет эксперт.





- Общая энергетическая ценность суточного рациона – около 2400-2800 ккал.





"Не стоит смотреть на калорийность диет, которым 100+ лет. Тогда у людей был другой рост и вес. Кроме того, сегодня диетические рекомендации для заболеваний не имеют калорийных ограничений. Исключение: если у человека гастрит из-за избыточного веса".





Вывод





Большинство рекомендаций диеты №5 устаревшие и соответствуют времени ее основания.

По словам Анны, врачам следует отказаться от этой диеты. Она не поможет ни людям с заболеваниями желчного пузыря, ни с гастритом или панкреатитом.





Диета при гастрите и панкреатите: что есть, а что ограничить





Если диета №5 не работает, то как питаться людям с гастритом и панкреатитом?





"Во-первых, еда не может вылечить. Это второстепенные рекомендации, которые должны сочетаться с основным медикаментозным лечением. Во-вторых, рекомендации должны базироваться на индивидуальном подходе. Ведь существует много причин гастрита и панкреатита, соответственно различные лечения. Также врач может назначить витамины или минералы, в частности В12 и железо. Потому что из-за воспаления слизистой желудка может возникать их дефицит", – объясняет врач.





Однако следует придерживаться принципов сбалансированного противовоспалительного питания, минимизирующего риски воспалительных процессов. Оно включает:





- разнообразие ягод и разноцветных фруктов;

- рыбу, включая жирные виды;

- полезные растительные масла (оливковое, авокадо);

- овощи;

- зелень;

- цельнозерновые крупы;

- бобовые.





Также есть базовые правила здорового образа жизни, которые помогут профилактировать заболевание ЖКТ или улучшить самочувствие людей, которые уже их имеют.





Гастрит





- Исключить нестероидные противовоспалительные препараты, если есть возможность. Например, не стоит глотать аспирин, если у вас болит голова из-за нехватки сна. Лучше потрудитесь над гигиеной сна. Но есть ревматологические и сердечно-сосудистые болезни, предусматривающие потребление этого лекарства. В таком случае следует посоветоваться с врачом.





- Отказ от курения. Никотин отрицательно влияет на воспаление в слизистой желудке.





- Отказ от алкоголя. В больших количествах алкоголь активизирует воспалительный процесс в желудке, раздражает слизистую и снижает заживление эрозий.





"Некоторые исследования подтверждают, что умеренное потребление алкоголя оказывает антисептический эффект. Например, уменьшение активности хеликобактерной инфекции. Однако пока недостаточно научных данных относительно точной дозы алкоголя для достижения такого эффекта", – объясняет врач.





- Минимизация физического или эмоционального стресса. Это могут быть как новости о начале полномасштабного вторжения, так и физический стресс из-за пищевого поведения. К примеру, если вы очень переели на праздники или начали активно заниматься спортом и мало есть.





- Увеличение потребления клетчатки. Постепенно увеличивайте количество овощей, зелени, цельнозерновых и фруктов в рационе.





- Добавление источников витамина А. По словам Анны, витамин ассоциируется с понижением риска гастрита на 30-40%. Однако пока нет четких данных о дозе потребления добавок витамина А. Поэтому добавляйте в рацион его пищевые источники, в частности, желто-оранжевые фрукты и овощи: апельсины, морковь, тыкву, батат.





"Также некоторые исследования доказывают, что потребление зеленого чая снижает риск гастрита на 40-50%. Возможно, потому, что люди, предпочитающие зеленый чай, меньше потребляют алкоголь. Однако основная причина – антиоксидантное и антибактериальное действие катехинов в чае. Они уменьшают вероятность гастрита, подавляя хеликобактер", – рассказывает врач.









Панкреатит





- Максимальное исключение алкоголя.





- Коррекция веса. Снижение лишнего веса приводит к улучшению здоровья поджелудочной железы. Так как жировые клетки при ожирении увеличиваются и ухудшают функцию органа.





- Снижение триглицеридов в крови. Если анализы указывают на их высокий уровень, то следует поработать с питанием: добавить источники Омега-3 (жирная рыба, семена льна, чиа, кунжута и конопли, грецкие орехи) и клетчатки, снизить количество простых углеводов (сладостей, высокообработанных продуктов) и животных жиров (красного мяса).





- Увеличение количества овощей и фруктов в рационе. Потребление овощей снижает риск панкреатита на 30%, а фруктов – на 27%.





"Но все эти советы следует совмещать со сбалансированным рационом – ключевым методом профилактики заболеваний", – отмечает Анна.







