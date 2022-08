Найкорисніші напої зранку при проблемах з кишківником

Вибір правильних напоїв зранку дозволяє не лише відчути заряд бадьорості, а й зберегти здоровий кишківник, розповіла представник Академії харчування та дієтології Джен Брюнінг, яку цитує портал Eat This, Not That.

До таких напоїв відносять:

- каву;

- томатний сік;

- смузі.