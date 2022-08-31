Найкорисніші напої зранку при проблемах з кишківником

Вибір правильних напоїв зранку дозволяє не лише відчути заряд бадьорості, а й зберегти здоровий кишківник, розповіла представник Академії харчування та дієтології Джен Брюнінг, яку цитує портал Eat This, Not That.

До таких напоїв відносять:

- каву;

- томатний сік;

- смузі.

Воду слід пити з ранку, оскільки після сну організм зневоднений. Вона дозволяє запустити роботу системи травлення, запобігти проблемам з випорожненням.

Кава також стимулює травлення, крім того, вона допомагає очистити кишківник та позитивно впливає на корисні бактерії. Фахівці рекомендують не додавати цукор та вершки в каву.

Томатний сік містить клітковину, яка допомагає запустити процес травлення.

Смузі можна пити з ягодами, насінням льону чи чіа, у такому разі кишківник буде збагачений пробіотиками.